Implante Ryot com um clique.
Rastreador auto-hospedado para consumo de mídia, atividades físicas, livros e hábitos diários.
Escolha um plano VPS para Ryot
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) é uma plataforma de código aberto e auto-hospedada para rastrear a mídia que você consome, os treinos que você completa, os livros que você lê e os hábitos que você constrói. Ele puxa metadados de fontes como TMDB, Audible e OpenLibrary para que você gaste tempo rastreando, não digitando.
Hospedar o Ryot em seu próprio VPS mantém todos os seus dados pessoais privados — sem análises de terceiros, sem anúncios e sem risco de um serviço ser desativado. Você possui cada registro desde o primeiro dia.
Ryot: principais recursos
Rastreamento de mídia
Registre filmes, séries de TV, animes, mangás, podcasts e videogames com metadados automáticos do TMDB, IGDB e muito mais.
Registro de condicionamento físico
Registre treinos e exercícios com séries, repetições e pesos para acompanhar seu progresso ao longo do tempo.
Acompanhamento de livros e audiolivros
Acompanhe o progresso de leitura e audição com metadados extraídos de OpenLibrary e Audible.
Importação e exportação
Migre dados de Goodreads, Trakt, MyAnimeList e outros rastreadores populares com importadores integrados.
Acesso à API
API GraphQL completa com tokens de acesso de administrador para construir integrações e automações personalizadas.
Por que executar Ryot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.