Ryot (Roll Your Own Tracker) é uma plataforma de código aberto e auto-hospedada para rastrear a mídia que você consome, os treinos que você completa, os livros que você lê e os hábitos que você constrói. Ele puxa metadados de fontes como TMDB, Audible e OpenLibrary para que você gaste tempo rastreando, não digitando.

Hospedar o Ryot em seu próprio VPS mantém todos os seus dados pessoais privados — sem análises de terceiros, sem anúncios e sem risco de um serviço ser desativado. Você possui cada registro desde o primeiro dia.