Implante drawDB com um clique.
Editor de diagramas de banco de dados livre, de código aberto e baseado em navegador para projetar e documentar visualmente esquemas de banco de dados relacionais.
Escolha um plano VPS para drawDB
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com drawDB
O drawDB é um editor de diagramas de entidade-relacionamento de banco de dados gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador. Ele permite que desenvolvedores e administradores de banco de dados projetem, visualizem e documentem esquemas de banco de dados relacionais através de uma tela de arrastar e soltar — e então exportem o design finalizado como instruções SQL DDL prontas para serem executadas em MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.
Hospedar o drawDB por conta própria oferece à sua equipe uma ferramenta interna compartilhada para design de banco de dados sem enviar detalhes do esquema para serviços de nuvem de terceiros. Como o aplicativo é puramente frontend, sem dependência de backend ou banco de dados, ele é implantado como um único contêiner leve e permanece ativo independentemente da disponibilidade de serviços externos.
drawDB: principais recursos
Design de Esquema Visual
Arraste e solte tabelas, defina colunas e tipos de dados, e desenhe relacionamentos em uma tela sem escrever SQL manualmente.
Exportação e Importação SQL
Gerar DDL pronto para uso para MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB e SQL Server, ou importar SQL existente para visualizá-lo instantaneamente.
Nenhum Backend Necessário
Executa como um único contêiner Nginx sem banco de dados ou dependências do lado do servidor — os diagramas são armazenados no navegador usando IndexedDB.
Personalização de Diagrama
Personalize as cores da tabela, adicione notas e áreas para agrupar tabelas relacionadas e controle o layout da tela para corresponder à forma como você pensa sobre seu esquema.
Exportar para Múltiplos Formatos
Exportar diagramas como PNG, JSON ou SQL para que você possa incorporá-los na documentação, compartilhar com colegas de equipe ou controlar a versão do seu design de esquema.
Por que executar drawDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.