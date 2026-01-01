O drawDB é um editor de diagramas de entidade-relacionamento de banco de dados gratuito e de código aberto que funciona inteiramente no navegador. Ele permite que desenvolvedores e administradores de banco de dados projetem, visualizem e documentem esquemas de banco de dados relacionais através de uma tela de arrastar e soltar — e então exportem o design finalizado como instruções SQL DDL prontas para serem executadas em MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.

Hospedar o drawDB por conta própria oferece à sua equipe uma ferramenta interna compartilhada para design de banco de dados sem enviar detalhes do esquema para serviços de nuvem de terceiros. Como o aplicativo é puramente frontend, sem dependência de backend ou banco de dados, ele é implantado como um único contêiner leve e permanece ativo independentemente da disponibilidade de serviços externos.