Rivet é um motor de orquestração de código aberto para Rivet Actors — processos de longa duração e leves cujo estado reside na memória e é persistido automaticamente. Ao contrário dos runtimes serverless sem estado, cada ator mantém seu próprio estado com suporte SQLite, identidade endereçável e log de eventos, tornando-o um ajuste natural para agentes de IA, sessões de jogos multiplayer, editores colaborativos e fluxos de trabalho duráveis.

Hospedar o Rivet em seu próprio VPS mantém o estado do ator, a memória do agente e os dados do fluxo de trabalho totalmente sob seu controle, sem taxas por execução. O motor incluído vem com o painel Inspector integrado para navegar pelo estado do ator, reproduzir fluxos de trabalho e depurar tráfego em tempo real sem instrumentar o código do aplicativo.