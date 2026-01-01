Implante o Rivet com instalação em um clique.
Runtime de código aberto para atores com estado que impulsionam agentes de IA, aplicativos colaborativos e fluxos de trabalho duráveis.
Escolha um plano VPS para Rivet
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rivet
Rivet é um motor de orquestração de código aberto para Rivet Actors — processos de longa duração e leves cujo estado reside na memória e é persistido automaticamente. Ao contrário dos runtimes serverless sem estado, cada ator mantém seu próprio estado com suporte SQLite, identidade endereçável e log de eventos, tornando-o um ajuste natural para agentes de IA, sessões de jogos multiplayer, editores colaborativos e fluxos de trabalho duráveis.
Hospedar o Rivet em seu próprio VPS mantém o estado do ator, a memória do agente e os dados do fluxo de trabalho totalmente sob seu controle, sem taxas por execução. O motor incluído vem com o painel Inspector integrado para navegar pelo estado do ator, reproduzir fluxos de trabalho e depurar tráfego em tempo real sem instrumentar o código do aplicativo.
Rivet: principais recursos
Atores com estado
Processos de longa duração com estado em memória, persistência SQLite e identidades endereçáveis estáveis para agentes de IA e sessões multiplayer.
Fluxos de trabalho duráveis
O tempo de execução do fluxo de trabalho resiste a falhas e reinicializações, reproduzindo o histórico de eventos para que a lógica de negócios seja retomada exatamente de onde parou.
Inspetor integrado
Painel do navegador para navegar em bancos de dados SQLite de atores, inspecionar o estado do fluxo de trabalho, monitorar eventos e controlar atores através de um REPL.
SDKs Poliglotas
Conecte executores através dos SDKs oficiais do RivetKit para TypeScript, Rust, Python e Swift sem reescrever serviços existentes.
Armazenamento do sistema de arquivos
Implantação de nó único pronta para produção, com suporte de um armazenamento RocksDB incorporado — nenhum banco de dados externo é necessário para começar.
Agendamento de contêiner
Agenda o código do usuário como contêineres em nós de execução, tornando simples executar agentes e servidores de jogos junto ao motor.
Por que executar Rivet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.