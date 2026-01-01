Implante Radicale com instalação em um clique.
Servidor CalDAV e CardDAV leve e auto-hospedado para sincronizar calendários e contatos em todos os seus dispositivos.
Escolha um plano VPS para Radicale
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Radicale
Radicale é um servidor CalDAV (calendário) e CardDAV (contato) pequeno, simples e sem complicações, escrito em Python. Ele utiliza os protocolos padrão que todo sistema operacional moderno suporta nativamente — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — para que calendários e contatos sincronizem com seus dispositivos sem a necessidade de instalar aplicativos personalizados ou extensões de navegador.
Hospedar o Radicale em seu VPS mantém cada evento, endereço e calendário compartilhado em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de calendário. O servidor armazena coleções como arquivos simples em disco, não requer banco de dados e funciona confortavelmente ao lado de outros aplicativos graças à sua pequena pegada Python.
Radicale: principais recursos
Padrão CalDAV e CardDAV
Sincronização nativa com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME e KDE sem clientes de terceiros — todo sistema operacional moderno suporta os protocolos de forma nativa.
Armazenamento baseado em arquivos
Calendários e contatos vivem como arquivos simples iCalendar e vCard em disco — fáceis de fazer backup, controlar versões ou migrar sem despejos de banco de dados.
Multi-usuário com compartilhamento
Cada usuário autenticado obtém suas próprias coleções, com regras de compartilhamento opcionais para calendários familiares ou de equipe compartilhados.
Consumo mínimo de recursos
Servidor Pure-Python sem banco de dados inicia em segundos e usa dezenas de megabytes de memória — perfeito para os menores planos de VPS.
Interface de administração web
A interface de navegador integrada permite que os usuários naveguem por coleções, copiem URLs CalDAV/CardDAV para configuração do cliente e verifiquem se tudo está funcionando.
Compatível com proxy reverso
Projetado para funcionar atrás de nginx, Apache ou Traefik com terminação HTTPS upstream, para que a implantação seja simples e segura.
Por que executar Radicale na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.