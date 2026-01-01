Radicale é um servidor CalDAV (calendário) e CardDAV (contato) pequeno, simples e sem complicações, escrito em Python. Ele utiliza os protocolos padrão que todo sistema operacional moderno suporta nativamente — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — para que calendários e contatos sincronizem com seus dispositivos sem a necessidade de instalar aplicativos personalizados ou extensões de navegador.

Hospedar o Radicale em seu VPS mantém cada evento, endereço e calendário compartilhado em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de calendário. O servidor armazena coleções como arquivos simples em disco, não requer banco de dados e funciona confortavelmente ao lado de outros aplicativos graças à sua pequena pegada Python.