Tautulli é uma ferramenta de monitoramento e rastreamento baseada em Python, construída especificamente para o Plex Media Server. Ele registra cada evento de reprodução — quem assistiu o quê, quando, em qual qualidade e de qual dispositivo — e apresenta os dados em gráficos ricos e tabelas de histórico filtráveis.

Hospedar o Tautulli por conta própria em um VPS, junto ou separadamente do seu servidor Plex, oferece estatísticas persistentes e entrega de notificações via Discord, Slack, Telegram e e-mail, sem depender dos serviços de nuvem do Plex. Ele se conecta a qualquer servidor Plex pela rede.