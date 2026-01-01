Implante Tautulli com instalação em um clique.
Ferramenta de monitoramento e análise para Plex Media Server com estatísticas detalhadas e notificações personalizadas.
Escolha um plano VPS para Tautulli
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tautulli
Tautulli é uma ferramenta de monitoramento e rastreamento baseada em Python, construída especificamente para o Plex Media Server. Ele registra cada evento de reprodução — quem assistiu o quê, quando, em qual qualidade e de qual dispositivo — e apresenta os dados em gráficos ricos e tabelas de histórico filtráveis.
Hospedar o Tautulli por conta própria em um VPS, junto ou separadamente do seu servidor Plex, oferece estatísticas persistentes e entrega de notificações via Discord, Slack, Telegram e e-mail, sem depender dos serviços de nuvem do Plex. Ele se conecta a qualquer servidor Plex pela rede.
Tautulli: principais recursos
Histórico de reprodução
Cada transmissão é registrada com usuário, dispositivo, qualidade e duração para que você tenha um registro completo da atividade do servidor de mídia.
Notificações personalizadas
Envie alertas para novos conteúdos, inícios de stream, transcodificações ou logins de usuário via Discord, Slack, Telegram, e-mail e muito mais.
Painel de Estatísticas
Gráficos visuais mostram streams simultâneos, uso de largura de banda, mídia popular e atividade por usuário em qualquer período de tempo.
Suporte de Newsletter
Gere e envie automaticamente newsletters por e-mail destacando filmes e episódios adicionados recentemente para seus usuários do Plex.
Por que executar Tautulli na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.