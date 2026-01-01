Maintenant é uma ferramenta de monitoramento unificado de código aberto que substitui várias ferramentas auto-hospedadas de uma só vez. Basta implantar um único contêiner e ele autodescobre cada carga de trabalho em seu host, rastreando o estado do contêiner, uso de recursos, endpoints HTTP e TCP, certificados TLS, atualizações de imagem e riscos de segurança de rede a partir de um painel alimentado por Go.

Projetado para auto-hospedadores e pequenas equipes, o Maintenant é distribuído como um único binário suportado por SQLite, sem a necessidade de banco de dados externo ou remetente de logs. Ele é deliberadamente distribuído sem autenticação integrada e é destinado a funcionar atrás do seu proxy reverso existente, para que você mantenha uma camada de identidade em toda a sua pilha enquanto possui cada métrica, linha de log e alerta sem preços por host ou por métrica.