Implante Maintenant com instalação em um clique.
Monitoramento de Docker e Kubernetes sem configuração, com saúde de contêiner, verificações de endpoint, certificados e uma página de status pública.
Escolha um plano VPS para Maintenant
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Maintenant
Maintenant é uma ferramenta de monitoramento unificado de código aberto que substitui várias ferramentas auto-hospedadas de uma só vez. Basta implantar um único contêiner e ele autodescobre cada carga de trabalho em seu host, rastreando o estado do contêiner, uso de recursos, endpoints HTTP e TCP, certificados TLS, atualizações de imagem e riscos de segurança de rede a partir de um painel alimentado por Go.
Projetado para auto-hospedadores e pequenas equipes, o Maintenant é distribuído como um único binário suportado por SQLite, sem a necessidade de banco de dados externo ou remetente de logs. Ele é deliberadamente distribuído sem autenticação integrada e é destinado a funcionar atrás do seu proxy reverso existente, para que você mantenha uma camada de identidade em toda a sua pilha enquanto possui cada métrica, linha de log e alerta sem preços por host ou por métrica.
Maintenant: principais recursos
Descoberta automática de contêineres
Detecta cada contêiner Docker e carga de trabalho Kubernetes no momento em que são iniciados, com mudanças de estado, loops de reinício e streaming de logs incluídos.
Endpoint e verificações de heartbeat
Define monitores de pulsação HTTP, TCP e cron via rótulos Docker com limiares configuráveis de falha e recuperação.
Rastreamento de certificado TLS
Importa certificados automaticamente de endpoints HTTPS monitorados e alerta aos 30, 14, 7, 3 e 1 dia antes do vencimento.
Métricas de recurso
Exibe gráficos de CPU, memória, rede e E/S de disco em tempo real por contêiner, com alertas de limite com debounce para manter o ruído baixo.
Atualização de inteligência
Verifica registros OCI para comparar resumos de imagem, para que você saiba exatamente quais cargas de trabalho têm versões mais recentes esperando.
Página de status pública
Agrega a severidade do monitor em uma página de status em tempo real, alimentada por eventos enviados pelo servidor para clientes e colegas de equipe.
Por que executar Maintenant na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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