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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Statistics for Strava

Statistics for Strava é um painel de análise auto-hospedado que extrai seu histórico completo de atividades do Strava e o renderiza como gráficos interativos, mapas de calor geográficos, relatórios de uso de equipamentos, análise de segmentos e revisões anuais — tudo armazenado localmente em seu próprio servidor. Ao contrário do aplicativo oficial do Strava, ele nunca perde dados históricos por trás de um paywall e lhe dá total propriedade de seus registros atléticos.

A configuração requer um aplicativo da API do Strava (gratuito para criar) e um fluxo de autorização OAuth único para gerar um token de atualização. Uma vez conectado, o daemon em segundo plano importa automaticamente novas atividades e mantém seu painel atualizado. É necessária uma conta Strava para usar este aplicativo.

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O que você pode criar com {name}

Statistics for Strava: principais recursos

Painel de Análise de Atividade

Estatísticas abrangentes com gráficos interativos cobrindo totais, tendências, recordes pessoais e carga de treinamento em todos os tipos de atividade.

Mapa de calor Geográfico

Visualize pontos de atividade em um mapa de calor geográfico que traça todas as rotas registradas para revelar suas áreas de treino favoritas.

Equipamento e Acompanhamento de Manutenção

Monitore a distância e as horas de uso de bicicletas, tênis e equipamentos com agendamento de manutenção para saber quando o equipamento precisa de manutenção.

Histórico e Esforços do Segmento

Navegue por todos os seus esforços em segmentos do Strava, recordes pessoais e progressão ao longo do tempo para cada segmento que você pedalou ou correu.

Strava Retrospectiva

Experiência anual de retrospectiva que destaca suas maiores conquistas, atividades mais longas e marcos de fitness do ano.

Assistente de Treino com IA

Análise opcional com IA dos seus dados de treinamento com insights e sugestões, conectável ao OpenAI, Anthropic ou a um modelo Ollama local.

Por que executar Statistics for Strava na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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