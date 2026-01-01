Implante Estatísticas para Strava com instalação em um clique.
Painel pessoal de análise esportiva auto-hospedado que transforma suas atividades do Strava em estatísticas detalhadas, gráficos e mapas de calor.
Escolha um plano VPS para Statistics for Strava
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Statistics for Strava
Statistics for Strava é um painel de análise auto-hospedado que extrai seu histórico completo de atividades do Strava e o renderiza como gráficos interativos, mapas de calor geográficos, relatórios de uso de equipamentos, análise de segmentos e revisões anuais — tudo armazenado localmente em seu próprio servidor. Ao contrário do aplicativo oficial do Strava, ele nunca perde dados históricos por trás de um paywall e lhe dá total propriedade de seus registros atléticos.
A configuração requer um aplicativo da API do Strava (gratuito para criar) e um fluxo de autorização OAuth único para gerar um token de atualização. Uma vez conectado, o daemon em segundo plano importa automaticamente novas atividades e mantém seu painel atualizado. É necessária uma conta Strava para usar este aplicativo.
Statistics for Strava: principais recursos
Painel de Análise de Atividade
Estatísticas abrangentes com gráficos interativos cobrindo totais, tendências, recordes pessoais e carga de treinamento em todos os tipos de atividade.
Mapa de calor Geográfico
Visualize pontos de atividade em um mapa de calor geográfico que traça todas as rotas registradas para revelar suas áreas de treino favoritas.
Equipamento e Acompanhamento de Manutenção
Monitore a distância e as horas de uso de bicicletas, tênis e equipamentos com agendamento de manutenção para saber quando o equipamento precisa de manutenção.
Histórico e Esforços do Segmento
Navegue por todos os seus esforços em segmentos do Strava, recordes pessoais e progressão ao longo do tempo para cada segmento que você pedalou ou correu.
Strava Retrospectiva
Experiência anual de retrospectiva que destaca suas maiores conquistas, atividades mais longas e marcos de fitness do ano.
Assistente de Treino com IA
Análise opcional com IA dos seus dados de treinamento com insights e sugestões, conectável ao OpenAI, Anthropic ou a um modelo Ollama local.
Por que executar Statistics for Strava na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.