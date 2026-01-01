Statistics for Strava é um painel de análise auto-hospedado que extrai seu histórico completo de atividades do Strava e o renderiza como gráficos interativos, mapas de calor geográficos, relatórios de uso de equipamentos, análise de segmentos e revisões anuais — tudo armazenado localmente em seu próprio servidor. Ao contrário do aplicativo oficial do Strava, ele nunca perde dados históricos por trás de um paywall e lhe dá total propriedade de seus registros atléticos.

A configuração requer um aplicativo da API do Strava (gratuito para criar) e um fluxo de autorização OAuth único para gerar um token de atualização. Uma vez conectado, o daemon em segundo plano importa automaticamente novas atividades e mantém seu painel atualizado. É necessária uma conta Strava para usar este aplicativo.