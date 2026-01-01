LightRAG é um framework leve de geração aumentada por recuperação, projetado para analisar documentos complexos em domínios como direito, saúde e finanças. Ele preenche a lacuna entre RAG baseado em vetor e RAG baseado em grafo ao gerenciar grafos de conhecimento e embeddings de vetor juntos em uma única arquitetura de nível duplo, reduzindo drasticamente as chamadas de LLM necessárias tanto no tempo de indexação quanto no de consulta em comparação com implementações de GraphRAG baseadas em relatórios da comunidade.

Hospedar o LightRAG em seu próprio VPS mantém seus documentos, embeddings e grafo de conhecimento inteiramente sob seu controle. Conecte-se a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, e atualize as bases de conhecimento incrementalmente sem reconstruir o índice global — para que os dados dinâmicos permaneçam atualizados sem custos de reprocessamento exorbitantes.