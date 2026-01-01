Implante LightRAG com instalação em um clique.
Estrutura simples e rápida de geração aumentada por recuperação, combinando busca vetorial com grafos de conhecimento para análise complexa de documentos.
Escolha um plano VPS para LightRAG
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LightRAG
LightRAG é um framework leve de geração aumentada por recuperação, projetado para analisar documentos complexos em domínios como direito, saúde e finanças. Ele preenche a lacuna entre RAG baseado em vetor e RAG baseado em grafo ao gerenciar grafos de conhecimento e embeddings de vetor juntos em uma única arquitetura de nível duplo, reduzindo drasticamente as chamadas de LLM necessárias tanto no tempo de indexação quanto no de consulta em comparação com implementações de GraphRAG baseadas em relatórios da comunidade.
Hospedar o LightRAG em seu próprio VPS mantém seus documentos, embeddings e grafo de conhecimento inteiramente sob seu controle. Conecte-se a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, e atualize as bases de conhecimento incrementalmente sem reconstruir o índice global — para que os dados dinâmicos permaneçam atualizados sem custos de reprocessamento exorbitantes.
LightRAG: principais recursos
Recuperação de dois níveis
Embeddings de vetor e entidades de grafo de conhecimento se combinam em um único pipeline, superando a busca vetorial plana no raciocínio entre documentos, mantendo os custos de indexação baixos.
Atualizações incrementais de conhecimento
Novos documentos se mesclam ao grafo existente sem reconstruir o índice global, assim, dados dinâmicos permanecem atualizados sem um reprocessamento caro.
Suporte a provedores Multi-LLM
Conecte-se a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI sem reescrever prompts ou reindexar seus documentos.
Cinco modos de consulta
Alterne entre as estratégias de recuperação Naive, Local, Global, Hybrid e Mix para corresponder à complexidade da consulta aos requisitos de latência e custo.
Interface web integrada
Painel baseado em navegador para ingestão de documentos, execução de consultas e visualização interativa do grafo de conhecimento gerado.
REST API para integrações
Endpoints REST autenticados permitem incorporar o LightRAG em aplicações existentes e automatizar pipelines de ingestão de documentos.
Por que executar LightRAG na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.