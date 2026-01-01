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Registrador de dados auto-hospedado para seu Tesla que registra cada percurso, carregamento e estatística de viagem com belos painéis Grafana.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com TeslaMate

TeslaMate é um registrador de dados de código aberto para proprietários de Tesla que se conecta à API da Tesla, coleta continuamente a telemetria do seu carro e armazena cada viagem, carregamento, atualização de software e evento de inatividade em um banco de dados PostgreSQL. Construído em torno de um aplicativo web Phoenix limpo e uma instância dedicada do Grafana com duas dúzias de painéis pré-construídos, ele oferece uma visão histórica sobre eficiência, degradação da bateria, custos de carregamento e hábitos de direção que o aplicativo da Tesla não expõe.

Hospedar o TeslaMate em seu VPS mantém cada quilômetro de dados de direção privado — sem que nenhum serviço de análise de terceiros ingira seus locais de viagem, histórico de carregamento ou padrões de ativação. O PostgreSQL, Grafana e o broker MQTT incluídos executam-se inteiramente em seu VPS, e você faz login no TeslaMate uma vez com sua conta Tesla para começar a coletar dados.

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O que você pode criar com {name}

TeslaMate: principais recursos

Registro de condução e carregamento

O monitoramento contínuo captura cada viagem, sessão de carregamento, atualização de software e evento de estacionamento com horários de início e fim e localizações precisos.

Painéis Grafana prontos

Duas dúzias de painéis visualizam a eficiência, autonomia, custos de carregamento, desgaste dos pneus e degradação da bateria prontos para uso — nenhuma configuração do Grafana é necessária.

Percurso e resolução de endereço

A geocodificação reversa transforma coordenadas GPS brutas em endereços nomeados para que o histórico de viagens mostre nomes de locais reais, e não coordenadas.

Monitoramento da saúde da bateria

Gráficos de degradação da bateria de longo prazo e a perda de capacidade projetada ajudam você a tomar decisões informadas sobre substituição ou solicitações de garantia.

Relatórios de custos de cobrança

Configure tarifas por local para calcular os custos exatos de carregamento por sessão, estimativas de contas mensais e economia em comparação com a gasolina.

Integração MQTT

Estado do carro em tempo real publicado via MQTT integra-se com Home Assistant, openHAB, ou qualquer plataforma de automação residencial que se comunica via MQTT.

Por que executar TeslaMate na Hostinger?

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Gerenciador Docker integrado

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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