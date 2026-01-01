TeslaMate é um registrador de dados de código aberto para proprietários de Tesla que se conecta à API da Tesla, coleta continuamente a telemetria do seu carro e armazena cada viagem, carregamento, atualização de software e evento de inatividade em um banco de dados PostgreSQL. Construído em torno de um aplicativo web Phoenix limpo e uma instância dedicada do Grafana com duas dúzias de painéis pré-construídos, ele oferece uma visão histórica sobre eficiência, degradação da bateria, custos de carregamento e hábitos de direção que o aplicativo da Tesla não expõe.

Hospedar o TeslaMate em seu VPS mantém cada quilômetro de dados de direção privado — sem que nenhum serviço de análise de terceiros ingira seus locais de viagem, histórico de carregamento ou padrões de ativação. O PostgreSQL, Grafana e o broker MQTT incluídos executam-se inteiramente em seu VPS, e você faz login no TeslaMate uma vez com sua conta Tesla para começar a coletar dados.