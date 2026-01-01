ScyllaDB é um banco de dados NoSQL distribuído de coluna larga de código aberto, escrito em C++ no framework Seastar shard-per-core. Ele se comunica nativamente com a Cassandra Query Language (CQL) e a API Amazon DynamoDB, permitindo que aplicativos existentes do Cassandra e DynamoDB se conectem sem alterações no código, enquanto rodam em uma fração do hardware.

Hospedar o ScyllaDB por conta própria em seu próprio VPS oferece aos aplicativos latência previsível de um dígito em milissegundos para cargas de trabalho de séries temporais, IoT, mensagens, detecção de fraudes e perfis de usuário — sem precificação por operação, sem limites de capacidade de leitura/gravação e sem dependência de fornecedor para um nível gerenciado de Cassandra ou DynamoDB.