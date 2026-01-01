Implante ScyllaDB com instalação em um clique.
Banco de dados NoSQL de alto desempenho, compatível com substituição direta com Apache Cassandra e Amazon DynamoDB.
Escolha um plano VPS para ScyllaDB
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ScyllaDB
ScyllaDB é um banco de dados NoSQL distribuído de coluna larga de código aberto, escrito em C++ no framework Seastar shard-per-core. Ele se comunica nativamente com a Cassandra Query Language (CQL) e a API Amazon DynamoDB, permitindo que aplicativos existentes do Cassandra e DynamoDB se conectem sem alterações no código, enquanto rodam em uma fração do hardware.
Hospedar o ScyllaDB por conta própria em seu próprio VPS oferece aos aplicativos latência previsível de um dígito em milissegundos para cargas de trabalho de séries temporais, IoT, mensagens, detecção de fraudes e perfis de usuário — sem precificação por operação, sem limites de capacidade de leitura/gravação e sem dependência de fornecedor para um nível gerenciado de Cassandra ou DynamoDB.
ScyllaDB: principais recursos
Cassandra Compatível
Fala CQL nativamente e suporta todos os drivers Cassandra, então aplicativos Cassandra existentes se conectam alterando apenas o endereço do host.
DynamoDB API
A interface Alternator integrada aceita o protocolo de comunicação do Amazon DynamoDB, permitindo que os clientes DynamoDB funcionem sem modificações em infraestrutura auto-hospedada.
Motor de Fragmento por Núcleo
O framework Seastar fixa um shard a cada núcleo de CPU para execução sem bloqueio e sem compartilhamento que satura todos os núcleos sob carga.
Métricas Prometheus Integradas
O endpoint /metrics nativo expõe centenas de componentes internos do banco de dados para Prometheus, Grafana e o ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorização em Nível de Linha
CassandraAuthorizer aplica permissões por função em keyspaces, tabelas e linhas para que cada aplicação se conecte com o mínimo de privilégio exigido.
Escalável Linearmente
Adicione nós para escalar a taxa de transferência e o armazenamento horizontalmente — clusters rotineiramente abrangem dezenas de nós, servindo milhões de operações por segundo.
Por que executar ScyllaDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.