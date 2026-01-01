Implante FusionDirectory com instalação em um clique.
Gerenciamento de identidade baseado na web para administração de chaves LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP e SSH.
Escolha um plano VPS para FusionDirectory
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FusionDirectory
FusionDirectory é uma aplicação de gerenciamento de identidade e acesso de código aberto que transforma um diretório LDAP padrão em uma plataforma gerenciável para usuários, grupos, contas de e-mail, compartilhamentos Samba, principais Kerberos e dezenas de outros serviços de sistema. Em vez de escrever arquivos ldif ou usar ldapsearch pela linha de comando, os administradores trabalham em uma interface web que entende os esquemas dos serviços aos quais se conectam.
Hospedar o FusionDirectory em um servidor VPS mantém o diretório — o sistema de registro para cada conta em sua rede — inteiramente sob seu controle. Esta implantação agrupa um backend OpenLDAP pré-carregado com os esquemas FusionDirectory necessários, para que a interface web e o diretório que ela gerencia funcionem juntos como uma única pilha de aplicações.
FusionDirectory: principais recursos
Administrador LDAP Web
Gerenciar usuários, grupos, unidades organizacionais e ACLs em um navegador sem escrever arquivos ldif ou executar ldapadd de um terminal.
Samba e Kerberos
Provisionar contas de compartilhamento de arquivos Samba e principais Kerberos diretamente dos registros de usuário, mantendo a rede Windows e o SSO sincronizados com o diretório.
Arquitetura de plugins
Estenda o diretório com módulos opcionais para e-mail, DNS, DHCP, chaves SSH, regras sudo, certificados e políticas de senha — ative apenas os que você precisa.
OpenLDAP Integrado
Vem com um backend OpenLDAP pré-carregado com esquemas do FusionDirectory, para que o diretório esteja pronto para ser gerenciado imediatamente após a implantação.
Trilha de auditoria
O plugin de auditoria integrado registra cada alteração de diretório com quem, o quê e quando, apoiando revisões de conformidade e investigações forenses.
Gerenciamento de política de senha
Configure a complexidade de senha, expiração e regras de bloqueio pela interface do usuário e aplique-as em todas as populações de usuários a partir de uma única tela.
Por que executar FusionDirectory na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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