FusionDirectory é uma aplicação de gerenciamento de identidade e acesso de código aberto que transforma um diretório LDAP padrão em uma plataforma gerenciável para usuários, grupos, contas de e-mail, compartilhamentos Samba, principais Kerberos e dezenas de outros serviços de sistema. Em vez de escrever arquivos ldif ou usar ldapsearch pela linha de comando, os administradores trabalham em uma interface web que entende os esquemas dos serviços aos quais se conectam.

Hospedar o FusionDirectory em um servidor VPS mantém o diretório — o sistema de registro para cada conta em sua rede — inteiramente sob seu controle. Esta implantação agrupa um backend OpenLDAP pré-carregado com os esquemas FusionDirectory necessários, para que a interface web e o diretório que ela gerencia funcionem juntos como uma única pilha de aplicações.