Vikunja é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e projetos auto-hospedado que suporta vários modos de visualização, incluindo lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt e tabela. Ele oferece aninhamento hierárquico de projetos, atribuições de tarefas, datas de vencimento, lembretes, rótulos e anexos de arquivos para um gerenciamento completo de tarefas em uma única ferramenta.

Auto-hospedar o Vikunja em um VPS mantém todas as suas tarefas e dados de projeto privados, sem taxas de assinatura por usuário. A sincronização CalDAV leva as tarefas para aplicativos de calendário, uma interface responsiva para dispositivos móveis funciona em qualquer aparelho, e o compartilhamento em equipe com permissões baseadas em função suporta uso pessoal e colaborativo.