Implante o Vikunja com instalação em um clique.
Gerenciador de tarefas de código aberto auto-hospedado com visualizações de lista, Kanban, Gantt e tabela, além de colaboração em equipe e sincronização CalDAV.
Escolha um plano VPS para Vikunja
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Vikunja
Vikunja é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e projetos auto-hospedado que suporta vários modos de visualização, incluindo lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt e tabela. Ele oferece aninhamento hierárquico de projetos, atribuições de tarefas, datas de vencimento, lembretes, rótulos e anexos de arquivos para um gerenciamento completo de tarefas em uma única ferramenta.
Auto-hospedar o Vikunja em um VPS mantém todas as suas tarefas e dados de projeto privados, sem taxas de assinatura por usuário. A sincronização CalDAV leva as tarefas para aplicativos de calendário, uma interface responsiva para dispositivos móveis funciona em qualquer aparelho, e o compartilhamento em equipe com permissões baseadas em função suporta uso pessoal e colaborativo.
Vikunja: principais recursos
Múltiplos modos de visualização
Alterne entre as visualizações de lista, quadro Kanban, linha do tempo Gantt e tabela para trabalhar com tarefas no formato que você preferir.
Colaboração em equipe
Compartilhe projetos com colegas de equipe usando permissões baseadas em função para visualização, edição e atribuição de tarefas.
Sincronização CalDAV
Sincronize tarefas e datas de vencimento com qualquer aplicativo de calendário que suporte CalDAV, incluindo Apple Calendar e Thunderbird.
Lembretes e notificações
Defina lembretes de tarefas com e-mail ou notificações push para ficar por dentro dos prazos sem verificar o aplicativo manualmente.
Projetos hierárquicos
Organize o trabalho em projetos aninhados e subprojetos para espelhar estruturas complexas de equipe ou organizacionais.
Por que executar Vikunja na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.