Vvveb é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto com um construtor de páginas visual de arrastar e soltar integrado. Ele permite que você crie e publique sites profissionais, blogs e lojas virtuais arrastando componentes para a tela e personalizando-os visualmente — sem a necessidade de escrever código.

Hospedar o Vvveb em um VPS oferece controle total sobre a infraestrutura e os dados do seu site, sem taxas mensais de SaaS. A biblioteca de componentes abrange layouts, texto, mídia, formulários e elementos de e-commerce, enquanto o backend oferece gerenciamento de várias páginas, uploads de mídia e personalização de temas.