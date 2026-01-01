Implante Vvveb CMS com instalação de um clique.
CMS de arrastar e soltar para construir sites, blogs e lojas virtuais visualmente sem escrever código.
Escolha um plano VPS para Vvveb CMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Vvveb CMS
Vvveb é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto com um construtor de páginas visual de arrastar e soltar integrado. Ele permite que você crie e publique sites profissionais, blogs e lojas virtuais arrastando componentes para a tela e personalizando-os visualmente — sem a necessidade de escrever código.
Hospedar o Vvveb em um VPS oferece controle total sobre a infraestrutura e os dados do seu site, sem taxas mensais de SaaS. A biblioteca de componentes abrange layouts, texto, mídia, formulários e elementos de e-commerce, enquanto o backend oferece gerenciamento de várias páginas, uploads de mídia e personalização de temas.
Vvveb CMS: principais recursos
Criador Visual de Páginas
Crie páginas arrastando e soltando componentes em uma tela interativa com feedback visual instantâneo e edição em linha.
Pronto para loja virtual
Crie catálogos de produtos, carrinhos de compra e fluxos de finalização de compra com componentes e modelos de e-commerce integrados.
Gerenciamento de blog
Crie e gerencie posts de blog com categorias, tags e perfis de autor usando as ferramentas de gerenciamento de conteúdo integradas.
Personalização de tema
Personalize cores, fontes e layout globalmente através do editor de temas sem tocar diretamente nos arquivos CSS ou de modelo.
Publicação sem código
Publicar novas páginas e atualizar o conteúdo visualmente sem o envolvimento de desenvolvedores, mantendo as atualizações do site rápidas e independentes.
Por que executar Vvveb CMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.