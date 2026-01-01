FalkorDB é um mecanismo de banco de dados de grafos de código aberto construído sobre o Redis, projetado para consultas de grafos de alto desempenho usando a linguagem de consulta OpenCypher. Ele armazena dados de grafos nativamente na memória, permitindo tempos de travessia de sub-milissegundos em relacionamentos complexos de entidades — tornando-o uma ótima opção para pipelines GraphRAG, mecanismos de recomendação, detecção de fraudes, grafos de identidade e análise de topologia de rede.

O FalkorDB vem com uma interface de usuário (UI) baseada em navegador integrada na porta 3000, permitindo explorar grafos, executar consultas Cypher e visualizar relacionamentos de nós e arestas sem ferramentas adicionais. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém seus dados de grafo totalmente sob seu controle, sem limites de consulta, sem precificação por nó e acesso direto para ajustar as configurações de desempenho.