Implante FalkorDB com instalação em um clique.
Banco de dados de grafo de alto desempenho construído para GraphRAG, grafos de conhecimento e consultas Cypher em tempo real em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FalkorDB
FalkorDB é um mecanismo de banco de dados de grafos de código aberto construído sobre o Redis, projetado para consultas de grafos de alto desempenho usando a linguagem de consulta OpenCypher. Ele armazena dados de grafos nativamente na memória, permitindo tempos de travessia de sub-milissegundos em relacionamentos complexos de entidades — tornando-o uma ótima opção para pipelines GraphRAG, mecanismos de recomendação, detecção de fraudes, grafos de identidade e análise de topologia de rede.
O FalkorDB vem com uma interface de usuário (UI) baseada em navegador integrada na porta 3000, permitindo explorar grafos, executar consultas Cypher e visualizar relacionamentos de nós e arestas sem ferramentas adicionais. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém seus dados de grafo totalmente sob seu controle, sem limites de consulta, sem precificação por nó e acesso direto para ajustar as configurações de desempenho.
FalkorDB: principais recursos
Linguagem de Consulta OpenCypher
Escreva consultas de grafo expressivas usando OpenCypher, a linguagem declarativa padrão da indústria para percorrer nós, arestas e padrões.
Interface de usuário web integrada
Explore gráficos, execute consultas Cypher e visualize relacionamentos diretamente no navegador sem instalar nenhuma ferramenta cliente adicional.
Desempenho na Memória
Dados de grafo são armazenados nativamente na memória, permitindo tempos de travessia de submilisegundos mesmo em relacionamentos multi-salto e profundamente conectados.
GraphRAG Concluído
Otimizado para pipelines de geração aumentada por recuperação que exigem um percurso preciso e de baixa latência de grafos de conhecimento no tempo de inferência.
Compatível com o Protocolo Redis
Comunica-se usando o protocolo Redis para que qualquer biblioteca cliente Redis possa se conectar ao FalkorDB sem drivers adicionais ou SDKs personalizados.
Autenticação de Senha
Acesso seguro com autenticação por senha no nível Redis, mantendo seus dados de grafo protegidos contra conexões não autorizadas.
Por que executar FalkorDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.