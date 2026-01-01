Implante o Explo com um clique.
Mecanismo de descoberta de música auto-hospedado que cria playlists automaticamente a partir de recomendações do ListenBrainz e as baixa para sua biblioteca.
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O que você pode criar com Explo
Explo é um servidor de descoberta de música auto-hospedado que conecta seu histórico de escuta do ListenBrainz à sua biblioteca de música pessoal. Ele busca playlists de recomendação semanais e diárias do ListenBrainz, encontra as faixas correspondentes via YouTube ou Soulseek, as baixa e cria playlists diretamente dentro do Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automaticamente, em um cronograma que você controla.
Ao contrário dos serviços de streaming que bloqueiam as recomendações por trás de assinaturas e algoritmos opacos, o Explo oferece total transparência: cada recomendação é rastreável aos seus dados reais de escuta no ListenBrainz, e cada faixa baixada reside no seu próprio servidor. A interface web integrada permite que você gerencie cronogramas, navegue pelo histórico de playlists e configure todas as integrações sem editar arquivos de configuração.
Explo: principais recursos
Descoberta ListenBrainz
Puxa as playlists Weekly Exploration, Weekly Jams e Daily Jams diretamente da sua conta ListenBrainz — recomendações moldadas inteiramente pelo seu próprio histórico de escuta.
Suporte a múltiplos servidores
Integra-se com Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic e MPD, criando playlists diretamente no servidor de música que você já utiliza.
Automação agendada
Agendamentos cron configuráveis executam a descoberta automaticamente — configure uma vez e novas músicas aparecem na sua biblioteca toda semana sem nenhuma etapa manual.
YouTube e Soulseek download
Encontra e baixa faixas via YouTube (com yt-dlp) ou Soulseek (via Slskd), com filtros de qualidade, seleção de formato e deduplicação inteligente.
Gerenciamento de UI Web
Navegue pelos arquivos de playlist, inicie execuções manuais, ajuste agendamentos e gerencie todas as configurações do servidor de música a partir de uma única interface de navegador autenticada.
Por que executar Explo na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
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