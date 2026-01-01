Explo é um servidor de descoberta de música auto-hospedado que conecta seu histórico de escuta do ListenBrainz à sua biblioteca de música pessoal. Ele busca playlists de recomendação semanais e diárias do ListenBrainz, encontra as faixas correspondentes via YouTube ou Soulseek, as baixa e cria playlists diretamente dentro do Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automaticamente, em um cronograma que você controla.

Ao contrário dos serviços de streaming que bloqueiam as recomendações por trás de assinaturas e algoritmos opacos, o Explo oferece total transparência: cada recomendação é rastreável aos seus dados reais de escuta no ListenBrainz, e cada faixa baixada reside no seu próprio servidor. A interface web integrada permite que você gerencie cronogramas, navegue pelo histórico de playlists e configure todas as integrações sem editar arquivos de configuração.