ByteStash é uma aplicação web auto-hospedada para armazenar, organizar e compartilhar trechos de código em uma única biblioteca pesquisável. Ele suporta dezenas de linguagens de programação com realce de sintaxe completo, permite que você filtre por linguagem ou palavra-chave, fixe favoritos para acesso rápido e compartilhe trechos publicamente sem exigir contas dos destinatários.

Ao contrário das ferramentas de trechos baseadas em nuvem, o ByteStash funciona inteiramente na sua própria infraestrutura com um banco de dados SQLite leve — sem a necessidade de serviços externos. Ele oferece uma API REST completa com documentação Swagger e integração OpenID Connect opcional, tornando-o igualmente adequado para desenvolvedores solo e equipes que usam gerenciamento de identidade centralizado.