Implante o ByteStash com instalação de um clique.
Gerenciador de snippets de código auto-hospedado com destaque de sintaxe, pesquisa de texto completo e SSO opcional para desenvolvedores e equipes.
Escolha um plano VPS para ByteStash
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ByteStash
ByteStash é uma aplicação web auto-hospedada para armazenar, organizar e compartilhar trechos de código em uma única biblioteca pesquisável. Ele suporta dezenas de linguagens de programação com realce de sintaxe completo, permite que você filtre por linguagem ou palavra-chave, fixe favoritos para acesso rápido e compartilhe trechos publicamente sem exigir contas dos destinatários.
Ao contrário das ferramentas de trechos baseadas em nuvem, o ByteStash funciona inteiramente na sua própria infraestrutura com um banco de dados SQLite leve — sem a necessidade de serviços externos. Ele oferece uma API REST completa com documentação Swagger e integração OpenID Connect opcional, tornando-o igualmente adequado para desenvolvedores solo e equipes que usam gerenciamento de identidade centralizado.
ByteStash: principais recursos
Destaque de Sintaxe
Suporta dezenas de linguagens de programação para que cada trecho de código seja renderizado com destaque de sintaxe preciso e legível.
Busca em texto completo
Pesquise e filtre toda a sua biblioteca de snippets por idioma, palavra-chave ou tag para encontrar exatamente o que você precisa em segundos.
Compartilhamento Público
Compartilhe trechos individuais ou coleções através de links públicos — os destinatários não precisam de uma conta para visualizá-los.
Acesso à API REST
API CRUD completa com documentação Swagger integrada permite integrar a recuperação de snippets em scripts, editores ou pipelines de CI.
Integração SSO
Conecte qualquer provedor OpenID Connect para habilitar o login único para equipes que já utilizam gerenciamento de identidade centralizado.
Por que executar ByteStash na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.