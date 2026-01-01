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Backend de autenticação de código aberto com passkeys como método principal, login sem senha, MFA, OIDC e login social.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hanko
Hanko é um backend de autenticação de código aberto construído em torno de passkeys e do padrão WebAuthn, projetado como uma alternativa auto-hospedável a Auth0, Clerk e outros SaaS de identidade. Ele vem com um fluxo de usuário completo — registro de passkey, SSO social e empresarial, senhas como um fallback opcional, MFA e recuperação baseada em e-mail — exposto através de uma API REST limpa e componentes web plug-and-play.
Auto-hospedar o Hanko em seu próprio VPS mantém as credenciais de usuário, sessões e logs de auditoria dentro da sua infraestrutura, sem taxas por MAU e sem dependência de fornecedor. O banco de dados PostgreSQL incluído persiste as contas de usuário e as credenciais WebAuthn, enquanto as sessões baseadas em JWT do Hanko se integram a qualquer stack de frontend ou backend.
Hanko: principais recursos
Autenticação com chave de acesso prioritária
Construído em torno de WebAuthn e passkeys para que os usuários façam login com Face ID, Touch ID ou chaves de hardware em vez de digitar senhas.
SSO Social e Empresarial
Provedores OAuth plug-and-play para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, além de SAML para provedores de identidade corporativos.
Autenticação multifator
O suporte a aplicativo autenticador TOTP e as políticas de dispositivo confiável adicionam MFA sobre qualquer fluxo de login sem serviços externos.
SDK de componentes web
Lance uma UI de login completa em minutos incorporando os componentes web oficiais do Hanko em qualquer framework — React, Vue, Svelte, ou HTML puro.
Tokens de sessão JWT
Sessões JWT compatíveis com padrões, com rotação e revogação, tornam a integração com APIs e microsserviços existentes direta.
Logs de auditoria e webhooks
Registro de auditoria integrado e eventos de webhook para cada ação de autenticação oferecem visibilidade total e fácil integração com sistemas downstream.
Por que executar Hanko na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.