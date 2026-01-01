Hanko é um backend de autenticação de código aberto construído em torno de passkeys e do padrão WebAuthn, projetado como uma alternativa auto-hospedável a Auth0, Clerk e outros SaaS de identidade. Ele vem com um fluxo de usuário completo — registro de passkey, SSO social e empresarial, senhas como um fallback opcional, MFA e recuperação baseada em e-mail — exposto através de uma API REST limpa e componentes web plug-and-play.

Auto-hospedar o Hanko em seu próprio VPS mantém as credenciais de usuário, sessões e logs de auditoria dentro da sua infraestrutura, sem taxas por MAU e sem dependência de fornecedor. O banco de dados PostgreSQL incluído persiste as contas de usuário e as credenciais WebAuthn, enquanto as sessões baseadas em JWT do Hanko se integram a qualquer stack de frontend ou backend.