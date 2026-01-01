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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Hanko

Hanko é um backend de autenticação de código aberto construído em torno de passkeys e do padrão WebAuthn, projetado como uma alternativa auto-hospedável a Auth0, Clerk e outros SaaS de identidade. Ele vem com um fluxo de usuário completo — registro de passkey, SSO social e empresarial, senhas como um fallback opcional, MFA e recuperação baseada em e-mail — exposto através de uma API REST limpa e componentes web plug-and-play.

Auto-hospedar o Hanko em seu próprio VPS mantém as credenciais de usuário, sessões e logs de auditoria dentro da sua infraestrutura, sem taxas por MAU e sem dependência de fornecedor. O banco de dados PostgreSQL incluído persiste as contas de usuário e as credenciais WebAuthn, enquanto as sessões baseadas em JWT do Hanko se integram a qualquer stack de frontend ou backend.

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O que você pode criar com {name}

Hanko: principais recursos

Autenticação com chave de acesso prioritária

Construído em torno de WebAuthn e passkeys para que os usuários façam login com Face ID, Touch ID ou chaves de hardware em vez de digitar senhas.

SSO Social e Empresarial

Provedores OAuth plug-and-play para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, além de SAML para provedores de identidade corporativos.

Autenticação multifator

O suporte a aplicativo autenticador TOTP e as políticas de dispositivo confiável adicionam MFA sobre qualquer fluxo de login sem serviços externos.

SDK de componentes web

Lance uma UI de login completa em minutos incorporando os componentes web oficiais do Hanko em qualquer framework — React, Vue, Svelte, ou HTML puro.

Tokens de sessão JWT

Sessões JWT compatíveis com padrões, com rotação e revogação, tornam a integração com APIs e microsserviços existentes direta.

Logs de auditoria e webhooks

Registro de auditoria integrado e eventos de webhook para cada ação de autenticação oferecem visibilidade total e fácil integração com sistemas downstream.

Por que executar Hanko na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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