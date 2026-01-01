Implante Gotenberg com instalação em um clique.
API Docker sem estado para converter HTML, documentos do Office e URLs em PDFs de alta qualidade.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gotenberg
Gotenberg é uma API HTTP sem estado, focada em desenvolvedores, para geração de PDF e conversão de documentos. Construído com Chromium e LibreOffice, ele converte páginas HTML, Markdown, URLs, documentos Word, planilhas Excel e muito mais em PDFs com uma única chamada de API — sem bibliotecas de cliente, sem dependências de instalação e sem estado para gerenciar entre as requisições.
Hospedar o Gotenberg em seu VPS mantém o processamento de documentos dentro da sua infraestrutura, eliminando taxas SaaS por conversão, removendo preocupações com a privacidade de dados em relação a documentos sensíveis e permitindo a integração com serviços internos que APIs externas não conseguem alcançar.
Gotenberg: principais recursos
HTML para PDF
Renderize qualquer página HTML ou URL para PDF usando um motor Chromium completo, preservando fontes, CSS e conteúdo renderizado por JavaScript exatamente como exibido em um navegador.
Conversão de Documentos do Office
Converta arquivos Word, Excel e PowerPoint para PDF via integração com o LibreOffice, suportando toda a gama de formatos Microsoft Office e OpenDocument.
Arquitetura sem estado
Cada requisição de API é totalmente independente, sem estado de sessão, tornando o Gotenberg trivialmente escalável e seguro para reiniciar ou substituir sem perda de dados.
Suporte a Webhook
Descarregue conversões de longa duração para callbacks de webhook assíncronos, liberando sua aplicação de bloqueios enquanto documentos grandes são processados.
Métricas do Prometheus
O endpoint de métricas integrado oferece visibilidade instantânea sobre taxas de solicitação, durações de conversão e profundidades de fila para monitorar seu pipeline de documentos.
Por que executar Gotenberg na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.