Gotenberg é uma API HTTP sem estado, focada em desenvolvedores, para geração de PDF e conversão de documentos. Construído com Chromium e LibreOffice, ele converte páginas HTML, Markdown, URLs, documentos Word, planilhas Excel e muito mais em PDFs com uma única chamada de API — sem bibliotecas de cliente, sem dependências de instalação e sem estado para gerenciar entre as requisições.

Hospedar o Gotenberg em seu VPS mantém o processamento de documentos dentro da sua infraestrutura, eliminando taxas SaaS por conversão, removendo preocupações com a privacidade de dados em relação a documentos sensíveis e permitindo a integração com serviços internos que APIs externas não conseguem alcançar.