OpenObserve (O2) é uma plataforma de observabilidade nativa da nuvem construída em Rust que unifica gerenciamento de logs, monitoramento de métricas, rastreamento distribuído e monitoramento de usuários reais em uma única implantação leve. Ao usar o armazenamento colunar Parquet com suporte nativo S3, ele oferece custos de armazenamento até 140 vezes menores que o Elasticsearch, enquanto oferece desempenho de consulta comparável ou superior.

Ao contrário de pilhas de observabilidade multicomponentes que exigem ferramentas separadas para logs, métricas e rastreamentos, o OpenObserve é fornecido como um único binário com um banco de dados incorporado. A auto-hospedagem em um VPS oferece às equipes de engenharia e operações controle total sobre seus dados de telemetria — sem licenciamento por usuário, sem taxas de saída de dados e sem acesso de terceiros a métricas de infraestrutura sensíveis, logs de erro ou dados de sessão de usuário.