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Plataforma de observabilidade unificada para logs, métricas, rastreamentos e painéis — uma alternativa auto-hospedada e econômica ao Datadog e Splunk.
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O que você pode criar com OpenObserve
OpenObserve (O2) é uma plataforma de observabilidade nativa da nuvem construída em Rust que unifica gerenciamento de logs, monitoramento de métricas, rastreamento distribuído e monitoramento de usuários reais em uma única implantação leve. Ao usar o armazenamento colunar Parquet com suporte nativo S3, ele oferece custos de armazenamento até 140 vezes menores que o Elasticsearch, enquanto oferece desempenho de consulta comparável ou superior.
Ao contrário de pilhas de observabilidade multicomponentes que exigem ferramentas separadas para logs, métricas e rastreamentos, o OpenObserve é fornecido como um único binário com um banco de dados incorporado. A auto-hospedagem em um VPS oferece às equipes de engenharia e operações controle total sobre seus dados de telemetria — sem licenciamento por usuário, sem taxas de saída de dados e sem acesso de terceiros a métricas de infraestrutura sensíveis, logs de erro ou dados de sessão de usuário.
OpenObserve: principais recursos
Observabilidade Unificada
Logs, métricas, rastreamentos distribuídos e monitoramento de usuários reais, tudo em uma única plataforma — sem a necessidade de juntar ferramentas separadas ou manter múltiplas integrações.
Armazenamento Parquet
O formato Parquet colunar com armazenamento nativo S3 reduz os custos de armazenamento de dados em até 140x em comparação com o Elasticsearch, tornando a observabilidade em escala de petabytes economicamente viável.
OpenTelemetry Nativo
Ingere dados via o padrão OpenTelemetry, sem agentes específicos de fornecedor ou SDKs proprietários necessários para logs, métricas ou traces.
Consultas SQL e PromQL
Consultar logs e rastreamentos com SQL e métricas com PromQL — linguagens familiares que eliminam a necessidade de aprender uma sintaxe de consulta proprietária.
Painéis integrados
Modelos de painel pré-construídos e um criador de painel visual fornecem visibilidade imediata da infraestrutura, desempenho de aplicações e taxas de erro.
Por que executar OpenObserve na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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