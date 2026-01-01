Implante o Excalidraw com instalação em um clique.
Quadro branco virtual de código aberto para criar diagramas estilo desenho à mão, wireframes e esboços colaborativos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Excalidraw
O Excalidraw é um elegante quadro branco virtual que transforma o diagrama técnico em uma experiência criativa e desenhada à mão. Ao contrário das ferramentas de diagramação rígidas e formais, o Excalidraw adota a estética orgânica e esboçada do brainstorming em quadro branco, ao mesmo tempo em que oferece conveniência digital e colaboração em tempo real com criptografia de ponta a ponta para sessões seguras em equipe.
Hospedar o Excalidraw em seu próprio VPS oferece à sua equipe uma ferramenta de quadro branco privada e sempre disponível, onde seus diagramas, esboços de arquitetura e sessões de brainstorming permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura — sem preocupações com a privacidade dos dados, sem custos de assinatura e sem dependência de serviços externos.
Excalidraw: principais recursos
Estética Desenhada à Mão
Renderiza diagramas com um estilo orgânico e esboçado que reduz a barreira para criar recursos visuais e torna ideias complexas mais acessíveis.
Colaboração em tempo real
Vários usuários podem desenhar na mesma tela simultaneamente com criptografia de ponta a ponta, mantendo as sessões privadas e seguras.
Canvas Infinito
Espaço de desenho ilimitado permite que as equipes expandam os diagramas livremente sem reestruturação — ideal para grandes diagramas de arquitetura e sessões de brainstorming.
Exportação Flexível
Exporte diagramas como PNG, SVG ou links compartilháveis, facilitando a incorporação de elementos visuais em documentações, apresentações e ferramentas de design.
PWA pronto para Offline
Funciona como um Progressive Web App com armazenamento local-first, assim, os diagramas permanecem acessíveis mesmo sem uma conexão ativa com a internet.
Por que executar Excalidraw na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.