Implante Trip com instalação em um clique.
Minimalista rastreador de mapas autohospedado e planejador de viagens para organizar pontos de interesse e itinerários de vários dias.
Escolha um plano VPS para Trip
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Trip
Trip é um rastreador de mapa minimalista auto-hospedado e planejador de viagens que permite coletar pontos de interesse em mapas interativos e transformá-los em roteiros estruturados de vários dias. Construído em torno de uma interface limpa e sem distrações, ele se concentra nas duas atividades que os viajantes realmente repetem: marcar lugares que valem a pena visitar e montá-los em viagens com datas, notas e anexos.
Executar o Trip em seu próprio VPS mantém cada POI, roteiro e link de companheiro de viagem dentro da infraestrutura que você controla. Não há telemetria, publicidade e nenhuma nuvem de terceiros — seus destinos e planos de viagem nunca saem do seu servidor, enquanto a integração OIDC permite conectar o Trip a uma configuração de single sign-on existente quando você quiser.
Trip: principais recursos
Mapas interativos de POI
Solte, categorize e filtre pontos de interesse em blocos de mapa personalizáveis construídos com Leaflet para uma exploração rápida e otimizada para dispositivos móveis.
Roteiros de vários dias
Agrupe Pontos de Interesse em planos de viagem diários com anotações, custos e anexos para que o plano completo fique em um só lugar.
Colaboração em viagens
Compartilhe viagens com companheiros de viagem para que todos vejam o mesmo itinerário e as atualizações sem precisar lidar com várias conversas ou planilhas.
Login único OIDC
O login opcional com OpenID Connect permite que você reutilize seu provedor de identidade existente em vez de gerenciar uma conta Trip separada.
Privacidade por padrão
Sem telemetria, rastreamento ou anúncios — cada lugar, foto e viagem permanece no seu servidor VPS sob seu controle direto.
SQLite leve
Contêiner único com suporte SQLite e um único volume de armazenamento, tornando backups e migrações uma cópia de arquivo simples.
Por que executar Trip na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.