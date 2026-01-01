Trip é um rastreador de mapa minimalista auto-hospedado e planejador de viagens que permite coletar pontos de interesse em mapas interativos e transformá-los em roteiros estruturados de vários dias. Construído em torno de uma interface limpa e sem distrações, ele se concentra nas duas atividades que os viajantes realmente repetem: marcar lugares que valem a pena visitar e montá-los em viagens com datas, notas e anexos.

Executar o Trip em seu próprio VPS mantém cada POI, roteiro e link de companheiro de viagem dentro da infraestrutura que você controla. Não há telemetria, publicidade e nenhuma nuvem de terceiros — seus destinos e planos de viagem nunca saem do seu servidor, enquanto a integração OIDC permite conectar o Trip a uma configuração de single sign-on existente quando você quiser.