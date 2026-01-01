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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Trip

Trip é um rastreador de mapa minimalista auto-hospedado e planejador de viagens que permite coletar pontos de interesse em mapas interativos e transformá-los em roteiros estruturados de vários dias. Construído em torno de uma interface limpa e sem distrações, ele se concentra nas duas atividades que os viajantes realmente repetem: marcar lugares que valem a pena visitar e montá-los em viagens com datas, notas e anexos.

Executar o Trip em seu próprio VPS mantém cada POI, roteiro e link de companheiro de viagem dentro da infraestrutura que você controla. Não há telemetria, publicidade e nenhuma nuvem de terceiros — seus destinos e planos de viagem nunca saem do seu servidor, enquanto a integração OIDC permite conectar o Trip a uma configuração de single sign-on existente quando você quiser.

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O que você pode criar com {name}

Trip: principais recursos

Mapas interativos de POI

Solte, categorize e filtre pontos de interesse em blocos de mapa personalizáveis construídos com Leaflet para uma exploração rápida e otimizada para dispositivos móveis.

Roteiros de vários dias

Agrupe Pontos de Interesse em planos de viagem diários com anotações, custos e anexos para que o plano completo fique em um só lugar.

Colaboração em viagens

Compartilhe viagens com companheiros de viagem para que todos vejam o mesmo itinerário e as atualizações sem precisar lidar com várias conversas ou planilhas.

Login único OIDC

O login opcional com OpenID Connect permite que você reutilize seu provedor de identidade existente em vez de gerenciar uma conta Trip separada.

Privacidade por padrão

Sem telemetria, rastreamento ou anúncios — cada lugar, foto e viagem permanece no seu servidor VPS sob seu controle direto.

SQLite leve

Contêiner único com suporte SQLite e um único volume de armazenamento, tornando backups e migrações uma cópia de arquivo simples.

Por que executar Trip na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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