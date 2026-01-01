O Joplin Server é o backend de sincronização auto-hospedado para o popular aplicativo de anotações de código aberto Joplin. Ele oferece um hub seguro e privado para sincronizar notas, tarefas, cadernos e anexos entre clientes de desktop, dispositivos móveis e terminais — sem depender de serviços de nuvem de terceiros como Dropbox ou OneDrive.

Hospedar o Joplin Server em seu próprio VPS significa que sua base de conhecimento pessoal permanece inteiramente sob seu controle. Você define os limites de armazenamento, as políticas de backup e escolhe se deseja ativar a criptografia de ponta a ponta — sem taxas de assinatura, mineração de dados e bloqueio de plataforma.