Implante o Joplin Server com instalação em um clique.
Backend de sincronização auto-hospedado para Joplin, mantendo suas notas e anexos privados em todos os dispositivos.
Escolha um plano VPS para Joplin Server
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Joplin Server
O Joplin Server é o backend de sincronização auto-hospedado para o popular aplicativo de anotações de código aberto Joplin. Ele oferece um hub seguro e privado para sincronizar notas, tarefas, cadernos e anexos entre clientes de desktop, dispositivos móveis e terminais — sem depender de serviços de nuvem de terceiros como Dropbox ou OneDrive.
Hospedar o Joplin Server em seu próprio VPS significa que sua base de conhecimento pessoal permanece inteiramente sob seu controle. Você define os limites de armazenamento, as políticas de backup e escolhe se deseja ativar a criptografia de ponta a ponta — sem taxas de assinatura, mineração de dados e bloqueio de plataforma.
Joplin Server: principais recursos
Sincronização de Notas Privadas
Sincronize notas, cadernos e anexos em todos os seus dispositivos através do seu próprio servidor, sem que nenhum serviço de nuvem de terceiros lide com seus dados.
Criptografia de ponta a ponta
Proteja o conteúdo da nota com criptografia do lado do cliente para que só você possa ler suas notas — mesmo o servidor nunca vê o texto simples.
Suporte a Múltiplos Usuários
Crie contas separadas para membros da família ou colegas, cada um com sua própria coleção de notas e cotas de armazenamento configuráveis.
Compartilhamento de Notas
Compartilhe notas ou cadernos individuais com outros usuários do Joplin Server e gerencie permissões de acesso diretamente dos aplicativos cliente.
Todas as Plataformas do Cliente
Conecte clientes Joplin no Windows, macOS, Linux, iOS e Android — cada dispositivo sincroniza com o mesmo servidor através do protocolo de sincronização padrão do Joplin.
Por que executar Joplin Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.