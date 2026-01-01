Implante o Browserless com instalação de um clique.
Headless Chrome como um serviço com uma API REST e WebSocket para web scraping, geração de PDF e testes automatizados.
Escolha um plano VPS para Browserless
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Browserless
O Browserless transforma o headless Chrome em um serviço acessível pela rede, removendo a complexidade de gerenciar processos de navegador, vazamentos de memória e conflitos de dependência dentro de suas próprias aplicações. Desenvolvedores se conectam via uma API REST ou WebSocket usando Puppeteer, Playwright ou Selenium — o Browserless lida com o ciclo de vida da sessão, limpeza de recursos e execução concorrente automaticamente.
A auto-hospedagem em um VPS lhe dá controle total sobre a configuração do navegador, agentes de usuário e configurações de proxy, enquanto elimina as taxas por solicitação cobradas por serviços de automação de navegador em nuvem. Lógica de scraping sensível e dados extraídos permanecem dentro de sua própria infraestrutura, e você pode ajustar os limites de concorrência para corresponder aos recursos disponíveis.
Browserless: principais recursos
REST e WebSocket API
Controle o Chrome programaticamente via HTTP ou WebSocket, compatível com Puppeteer, Playwright e Selenium sem alterar seu código existente.
Geração de PDF e Captura de Tela
Renderize qualquer URL ou HTML para um PDF ou captura de tela pixel-perfect, com opções flexíveis de viewport, tamanho de papel e direcionamento de elementos.
Gerenciamento de Sessões Concorrentes
Browserless enfileira e gerencia múltiplas sessões paralelas de navegador, limpando recursos automaticamente para que seu servidor nunca fique sem memória.
Autenticação Baseada em Token
Um token de API pré-gerado restringe o acesso ao seu serviço de navegador, impedindo o uso não autorizado dos seus recursos de computação.
Raspagem de Dados Renderizada por JavaScript
Executa JavaScript completo do lado do cliente em páginas de destino, tornando possível extrair dados de SPAs e conteúdo carregado dinamicamente que raspadores estáticos não conseguem alcançar.
Por que executar Browserless na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.