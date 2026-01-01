Implante Jellyswarrm com instalação de um clique.
Proxy reverso de código aberto que mescla múltiplos servidores Jellyfin em uma única biblioteca de mídia unificada.
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O que você pode criar com Jellyswarrm
Jellyswarrm é um proxy de agregação de código aberto que combina vários servidores Jellyfin por trás de um único endpoint, apresentando bibliotecas, usuários e reprodução como se viessem de um único servidor. Ele é construído para residências e grupos de amigos cujos filmes, programas e músicas vivem em máquinas ou redes separadas, mas que desejam um único lugar para navegar e reproduzir tudo.
Como ele se comunica nativamente com a API do Jellyfin, clientes móveis, de TV e de desktop existentes continuam funcionando sem reconfiguração. Hospedar o Jellyswarrm em um VPS oferece um ponto de entrada público estável que conecta instâncias remotas do Jellyfin sem VPNs ou montagens SMB, enquanto a transcodificação ainda ocorre no servidor upstream que possui a mídia.
Jellyswarrm: principais recursos
Visualização unificada da biblioteca
Navegue por filmes, séries e músicas de cada servidor Jellyfin conectado dentro de uma única grade de biblioteca com linhas de 'A Seguir' e 'Adicionados Recentemente' mescladas.
Reprodução direta upstream
Streams são servidos diretamente do servidor Jellyfin de origem, assim, a transcodificação e a largura de banda permanecem na máquina que possui a mídia.
Compatível com a API do Jellyfin
Aparece para os clientes como um servidor Jellyfin comum, assim, os aplicativos existentes no Android, iOS, Roku, Fire TV e Apple TV continuam funcionando sem alterações.
Mapeamento de usuário entre servidores
Vincule contas em vários servidores upstream para que cada espectador faça login uma vez e veja as bibliotecas às quais ele tem acesso em qualquer lugar.
Federação de servidores
A sincronização automática de usuários entre instâncias conectadas do Jellyfin mantém as credenciais e o acesso alinhados sem a necessidade de gerenciar contas manualmente.
Painel pessoal do usuário
A página de usuário integrada permite que os usuários gerenciem suas credenciais upstream e bibliotecas conectadas a partir de uma única interface web.
Por que executar Jellyswarrm na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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