Jellyswarrm é um proxy de agregação de código aberto que combina vários servidores Jellyfin por trás de um único endpoint, apresentando bibliotecas, usuários e reprodução como se viessem de um único servidor. Ele é construído para residências e grupos de amigos cujos filmes, programas e músicas vivem em máquinas ou redes separadas, mas que desejam um único lugar para navegar e reproduzir tudo.

Como ele se comunica nativamente com a API do Jellyfin, clientes móveis, de TV e de desktop existentes continuam funcionando sem reconfiguração. Hospedar o Jellyswarrm em um VPS oferece um ponto de entrada público estável que conecta instâncias remotas do Jellyfin sem VPNs ou montagens SMB, enquanto a transcodificação ainda ocorre no servidor upstream que possui a mídia.