Implante o EspoCRM com um clique.
Plataforma CRM gratuita e de código aberto para gerenciar leads, contatos, negócios, campanhas e casos de suporte em uma interface limpa e personalizável.
Escolha um plano VPS para EspoCRM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com EspoCRM
EspoCRM é uma plataforma de CRM totalmente de código aberto desenvolvida para organizações de todos os portes que precisam de um sistema flexível e personalizável para gerenciar o relacionamento com o cliente. Ela abrange o ciclo de vendas completo — leads, contas, contatos, oportunidades e atividades — além de campanhas de marketing, integração de e-mail e uma central de ajuda integrada para casos de suporte.
Auto-hospedar o EspoCRM em seu VPS coloca todos os seus dados de cliente sob seu controle direto, sem taxas de licenciamento por usuário, sem dependência de fornecedor e com a liberdade de estender a plataforma com entidades, campos e fluxos de trabalho personalizados para corresponder aos seus processos de negócio exatos.
EspoCRM: principais recursos
Funil de Vendas Completo
Acompanhe leads do primeiro contato até o fechamento com estágios de oportunidade personalizáveis, registros de atividades e previsão integrados em cada registro de conta.
Campanhas de Marketing
Crie e envie campanhas de e-mail para listas de contato segmentadas com rastreamento de aberturas e cliques, sem precisar de uma plataforma de marketing de terceiros.
Entidades e Campos Personalizados
Crie modelos de dados personalizados com novos tipos de entidade, campos, relacionamentos e visualizações através do painel de administração — sem necessidade de codificação para a maioria das personalizações.
Central de Ajuda integrada
REST API e Integrações
Conecte o EspoCRM a sistemas externos via uma API REST limpa, com integrações nativas para servidores de e-mail, VoIP e ferramentas de negócio populares.
Por que executar EspoCRM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.