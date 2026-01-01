EspoCRM é uma plataforma de CRM totalmente de código aberto desenvolvida para organizações de todos os portes que precisam de um sistema flexível e personalizável para gerenciar o relacionamento com o cliente. Ela abrange o ciclo de vendas completo — leads, contas, contatos, oportunidades e atividades — além de campanhas de marketing, integração de e-mail e uma central de ajuda integrada para casos de suporte.

Auto-hospedar o EspoCRM em seu VPS coloca todos os seus dados de cliente sob seu controle direto, sem taxas de licenciamento por usuário, sem dependência de fornecedor e com a liberdade de estender a plataforma com entidades, campos e fluxos de trabalho personalizados para corresponder aos seus processos de negócio exatos.