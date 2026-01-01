Implante Drizzle Gateway com instalação em um clique.
Estúdio de gerenciamento de banco de dados autogerenciado, construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, com construção visual de consultas e suporte a múltiplos bancos de dados.
Escolha um plano VPS para Drizzle Gateway
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Drizzle Gateway
O Drizzle Gateway é uma versão aprimorada e auto-hospedada do Drizzle Studio que oferece aos desenvolvedores e administradores de banco de dados uma interface web abrangente para gerenciar seus bancos de dados. Construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, ele oferece construção de consultas avançadas, visualização de esquema em tempo real e gerenciamento de migrações em uma única ferramenta acessível de qualquer navegador.
A aplicação suporta múltiplas conexões de banco de dados simultâneas, tornando-o um hub centralizado para equipes que trabalham em ambientes de desenvolvimento, staging e produção. A proteção por senha mestra garante acesso seguro, enquanto o armazenamento persistente mantém todas as configurações de conexão e consultas salvas intactas após reinícios. A auto-hospedagem garante que credenciais de banco de dados sensíveis nunca saiam da sua infraestrutura.
Drizzle Gateway: principais recursos
Construtor de consultas visual
Construa e execute consultas de banco de dados através de uma interface intuitiva com segurança de tipo — sem SQL bruto necessário para operações comuns.
Visualização do Esquema
Veja a estrutura e os relacionamentos do seu banco de dados em um diagrama visual em tempo real que se atualiza conforme você faz alterações no esquema.
Conexões multi-banco de dados
Gerencie conexões a múltiplos bancos de dados simultaneamente, alternando entre ambientes sem sair da interface.
Gerenciamento de migração
Gerar, pré-visualizar e aplicar migrações de esquema diretamente da UI, mantendo a evolução do seu banco de dados organizada e auditável.
Proteção de senha mestre
Protege o acesso a todas as conexões de banco de dados por trás de uma única senha mestre, mantendo as credenciais seguras no seu servidor VPS.
Por que executar Drizzle Gateway na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.