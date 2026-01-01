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Estúdio de gerenciamento de banco de dados autogerenciado, construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, com construção visual de consultas e suporte a múltiplos bancos de dados.

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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Drizzle Gateway

O Drizzle Gateway é uma versão aprimorada e auto-hospedada do Drizzle Studio que oferece aos desenvolvedores e administradores de banco de dados uma interface web abrangente para gerenciar seus bancos de dados. Construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, ele oferece construção de consultas avançadas, visualização de esquema em tempo real e gerenciamento de migrações em uma única ferramenta acessível de qualquer navegador.

A aplicação suporta múltiplas conexões de banco de dados simultâneas, tornando-o um hub centralizado para equipes que trabalham em ambientes de desenvolvimento, staging e produção. A proteção por senha mestra garante acesso seguro, enquanto o armazenamento persistente mantém todas as configurações de conexão e consultas salvas intactas após reinícios. A auto-hospedagem garante que credenciais de banco de dados sensíveis nunca saiam da sua infraestrutura.

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O que você pode criar com {name}

Drizzle Gateway: principais recursos

Construtor de consultas visual

Construa e execute consultas de banco de dados através de uma interface intuitiva com segurança de tipo — sem SQL bruto necessário para operações comuns.

Visualização do Esquema

Veja a estrutura e os relacionamentos do seu banco de dados em um diagrama visual em tempo real que se atualiza conforme você faz alterações no esquema.

Conexões multi-banco de dados

Gerencie conexões a múltiplos bancos de dados simultaneamente, alternando entre ambientes sem sair da interface.

Gerenciamento de migração

Gerar, pré-visualizar e aplicar migrações de esquema diretamente da UI, mantendo a evolução do seu banco de dados organizada e auditável.

Proteção de senha mestre

Protege o acesso a todas as conexões de banco de dados por trás de uma única senha mestre, mantendo as credenciais seguras no seu servidor VPS.

Por que executar Drizzle Gateway na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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