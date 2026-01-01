O Drizzle Gateway é uma versão aprimorada e auto-hospedada do Drizzle Studio que oferece aos desenvolvedores e administradores de banco de dados uma interface web abrangente para gerenciar seus bancos de dados. Construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, ele oferece construção de consultas avançadas, visualização de esquema em tempo real e gerenciamento de migrações em uma única ferramenta acessível de qualquer navegador.

A aplicação suporta múltiplas conexões de banco de dados simultâneas, tornando-o um hub centralizado para equipes que trabalham em ambientes de desenvolvimento, staging e produção. A proteção por senha mestra garante acesso seguro, enquanto o armazenamento persistente mantém todas as configurações de conexão e consultas salvas intactas após reinícios. A auto-hospedagem garante que credenciais de banco de dados sensíveis nunca saiam da sua infraestrutura.