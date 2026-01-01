O File Browser é um gerenciador de arquivos web leve e de código aberto que transforma qualquer diretório no seu servidor em uma interface completa de gerenciamento de arquivos, acessível de qualquer navegador. Ele suporta múltiplos usuários com permissões configuráveis, compartilhamento de arquivos via links públicos, uploads por arrastar e soltar e um editor de código integrado — tudo isso sem exigir clientes SSH ou FTP.

Hospedar o File Browser por conta própria no seu VPS mantém os arquivos privados e sob seu controle, permite que você conceda com segurança a membros da equipe ou clientes acesso a diretórios específicos sem expor credenciais do servidor, e exige recursos mínimos para que ele funcione confortavelmente junto com seus outros aplicativos.