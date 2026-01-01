Implante o File Browser com instalação de um clique.
Leve gerenciador de arquivos web para navegar, fazer upload e gerenciar arquivos do servidor diretamente do seu navegador.
Escolha um plano VPS para File Browser
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com File Browser
O File Browser é um gerenciador de arquivos web leve e de código aberto que transforma qualquer diretório no seu servidor em uma interface completa de gerenciamento de arquivos, acessível de qualquer navegador. Ele suporta múltiplos usuários com permissões configuráveis, compartilhamento de arquivos via links públicos, uploads por arrastar e soltar e um editor de código integrado — tudo isso sem exigir clientes SSH ou FTP.
Hospedar o File Browser por conta própria no seu VPS mantém os arquivos privados e sob seu controle, permite que você conceda com segurança a membros da equipe ou clientes acesso a diretórios específicos sem expor credenciais do servidor, e exige recursos mínimos para que ele funcione confortavelmente junto com seus outros aplicativos.
File Browser: principais recursos
Permissões de Múltiplos Usuários
Crie contas de usuário com acesso granular a diretórios e permissões baseadas em função, para que cada pessoa veja e modifique apenas os arquivos de que precisa.
Uploads de arrastar e soltar
Faça upload de arquivos únicos, múltiplos arquivos ou pastas inteiras diretamente do navegador com acompanhamento do progresso em tempo real — nenhum cliente FTP é necessário.
Editor de Código Embutido
Edite arquivos de configuração, scripts e arquivos de texto diretamente no navegador sem precisar alternar para uma sessão SSH separada ou editor de texto.
Links de Compartilhamento Público
Gerar links de download compartilháveis para arquivos ou pastas, permitindo que você envie conteúdo para destinatários externos sem conceder a eles acesso ao servidor.
Gerenciamento de Arquivos
Crie e extraia arquivos ZIP e TAR diretamente pela interface web, simplificando transferências em lote e backups de arquivos.
Por que executar File Browser na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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