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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Open Notebook

O Open Notebook é uma plataforma de anotações auto-hospedada e IA-nativa que mantém sua escrita, pesquisa e assistência de IA em um único ambiente. Em vez de alternar entre documentos, interfaces de chat e sistemas de arquivos dispersos, o Open Notebook cria um único espaço de trabalho onde notas, arquivos carregados e contexto de IA permanecem conectados — facilitando a transição de ideias iniciais para documentação estruturada sem perder o conhecimento que você constrói ao longo do tempo.

Esta implantação combina o Open Notebook com o SurrealDB para armazenamento persistente, mantendo todas as suas notas e histórico de interação com IA em sua própria infraestrutura. A auto-hospedagem significa que seus dados nunca passam por sistemas SaaS de terceiros, e você mantém controle total sobre acesso, backups e retenção.

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O que você pode criar com {name}

Open Notebook: principais recursos

Espaços de trabalho unificados com IA

Notas e chat de IA compartilham o mesmo contexto, então o assistente se baseia em seus documentos reais em vez de apenas no conhecimento geral.

Backend SurrealDB

A instância dedicada do SurrealDB oferece armazenamento rápido e persistente para notas, arquivos carregados e estado do banco de dados entre reinicializações.

Assistência Sensível ao Contexto

Faça perguntas sobre seu próprio material e obtenha respostas baseadas nas notas e documentos que você já escreveu.

Privado por natureza

Todos os dados permanecem no seu VPS — sem sincronização SaaS, sem acesso de terceiros às suas notas ou conversas com IA.

Gerenciamento de Conhecimento Flexível

Ideal para diários de pesquisa pessoais, runbooks de engenharia, planejamento de produtos e bases de conhecimento de longo prazo.

Por que executar Open Notebook na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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