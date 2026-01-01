Implante Open Notebook com instalação em um clique.
Espaço de trabalho de conhecimento com IA nativa combinando anotações, gerenciamento de documentos e chat de IA contextual em um aplicativo auto-hospedado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Notebook
O Open Notebook é uma plataforma de anotações auto-hospedada e IA-nativa que mantém sua escrita, pesquisa e assistência de IA em um único ambiente. Em vez de alternar entre documentos, interfaces de chat e sistemas de arquivos dispersos, o Open Notebook cria um único espaço de trabalho onde notas, arquivos carregados e contexto de IA permanecem conectados — facilitando a transição de ideias iniciais para documentação estruturada sem perder o conhecimento que você constrói ao longo do tempo.
Esta implantação combina o Open Notebook com o SurrealDB para armazenamento persistente, mantendo todas as suas notas e histórico de interação com IA em sua própria infraestrutura. A auto-hospedagem significa que seus dados nunca passam por sistemas SaaS de terceiros, e você mantém controle total sobre acesso, backups e retenção.
Open Notebook: principais recursos
Espaços de trabalho unificados com IA
Notas e chat de IA compartilham o mesmo contexto, então o assistente se baseia em seus documentos reais em vez de apenas no conhecimento geral.
Backend SurrealDB
A instância dedicada do SurrealDB oferece armazenamento rápido e persistente para notas, arquivos carregados e estado do banco de dados entre reinicializações.
Assistência Sensível ao Contexto
Faça perguntas sobre seu próprio material e obtenha respostas baseadas nas notas e documentos que você já escreveu.
Privado por natureza
Todos os dados permanecem no seu VPS — sem sincronização SaaS, sem acesso de terceiros às suas notas ou conversas com IA.
Gerenciamento de Conhecimento Flexível
Ideal para diários de pesquisa pessoais, runbooks de engenharia, planejamento de produtos e bases de conhecimento de longo prazo.
Por que executar Open Notebook na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.