O Open Notebook é uma plataforma de anotações auto-hospedada e IA-nativa que mantém sua escrita, pesquisa e assistência de IA em um único ambiente. Em vez de alternar entre documentos, interfaces de chat e sistemas de arquivos dispersos, o Open Notebook cria um único espaço de trabalho onde notas, arquivos carregados e contexto de IA permanecem conectados — facilitando a transição de ideias iniciais para documentação estruturada sem perder o conhecimento que você constrói ao longo do tempo.

Esta implantação combina o Open Notebook com o SurrealDB para armazenamento persistente, mantendo todas as suas notas e histórico de interação com IA em sua própria infraestrutura. A auto-hospedagem significa que seus dados nunca passam por sistemas SaaS de terceiros, e você mantém controle total sobre acesso, backups e retenção.