Implante o OpenCloud com um clique.
Plataforma de sincronização, compartilhamento e colaboração de arquivos de código aberto — uma alternativa soberana ao Nextcloud e Google Drive.
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O que você pode criar com OpenCloud
OpenCloud é uma plataforma moderna de código aberto para sincronização de arquivos, compartilhamento e colaboração em equipe. Desenvolvido em Go para desempenho e um consumo mínimo de recursos, ele oferece uma experiência de armazenamento em nuvem privada sem depender de serviços de terceiros ou infraestrutura de fornecedores. Ao contrário das soluções legadas de sincronização de arquivos, o OpenCloud inclui um provedor de identidade integrado para que ele funcione como um único contêiner, sem a necessidade de um banco de dados externo ou servidor LDAP.
Hospedar o OpenCloud por conta própria em seu próprio VPS lhe dá total soberania sobre seus arquivos e dados de colaboração. Documentos, fotos, pastas compartilhadas e contas de usuário permanecem em uma infraestrutura que você controla — sem limites de armazenamento impostos pela plataforma e sem assinatura vinculada ao seu acesso aos dados.
OpenCloud: principais recursos
Implantação de Contêiner Único
Gerenciamento de identidade integrado significa que o OpenCloud é implantado como um único contêiner, sem a necessidade de um banco de dados externo ou servidor LDAP.
Sincronização e Compartilhamento de Arquivos
Sincronize arquivos entre clientes de desktop e mobile, e compartilhe pastas ou arquivos individuais com controles de permissão granulares.
Acesso WebDAV e CalDAV
Monte seu armazenamento como uma unidade de rede via WebDAV e gerencie calendários e contatos através dos protocolos CalDAV e CardDAV.
Clientes para computadores e dispositivos móveis
Clientes de sincronização oficiais para Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantêm os arquivos disponíveis em todos os seus dispositivos.
Integração do Collabora Office
Adicione o Collabora Online para habilitar a edição baseada em navegador de documentos, planilhas e apresentações sem sair do seu gerenciador de arquivos.
Políticas de Senha Granulares
Aplicar comprimento mínimo, requisitos de classe de caracteres e uma lista de senhas banidas para atender aos padrões de segurança organizacional.
Por que executar OpenCloud na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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