OpenCloud é uma plataforma moderna de código aberto para sincronização de arquivos, compartilhamento e colaboração em equipe. Desenvolvido em Go para desempenho e um consumo mínimo de recursos, ele oferece uma experiência de armazenamento em nuvem privada sem depender de serviços de terceiros ou infraestrutura de fornecedores. Ao contrário das soluções legadas de sincronização de arquivos, o OpenCloud inclui um provedor de identidade integrado para que ele funcione como um único contêiner, sem a necessidade de um banco de dados externo ou servidor LDAP.

Hospedar o OpenCloud por conta própria em seu próprio VPS lhe dá total soberania sobre seus arquivos e dados de colaboração. Documentos, fotos, pastas compartilhadas e contas de usuário permanecem em uma infraestrutura que você controla — sem limites de armazenamento impostos pela plataforma e sem assinatura vinculada ao seu acesso aos dados.