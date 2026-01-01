Posterizarr é uma ferramenta de automação de código aberto que cria pôsteres, planos de fundo e cartões de título bonitos e sem texto para sua biblioteca Plex, Jellyfin ou Emby. Ela busca artes de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, e então aplica suas próprias sobreposições, fontes e regras de texto para que cada filme, programa e temporada pareça consistente em toda a biblioteca.

Hospedar o Posterizarr em um VPS oferece o uptime estável e a largura de banda dedicada necessários para a geração em massa de artes sem supervisão em milhares de itens. A interface web incluída permite que você gerencie configurações, monitore o progresso e acione execuções a partir do navegador, enquanto as integrações com Tautulli, Sonarr e Radarr mantêm os novos lançamentos com uma aparência polida no momento em que chegam à sua biblioteca.