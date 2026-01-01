Implante Posterizarr com um clique.
Gerador automático de pôsteres para Plex, Jellyfin e Emby que busca e sobrepõe artes do TMDB, Fanart e TVDB.
Escolha um plano VPS para Posterizarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Posterizarr
Posterizarr é uma ferramenta de automação de código aberto que cria pôsteres, planos de fundo e cartões de título bonitos e sem texto para sua biblioteca Plex, Jellyfin ou Emby. Ela busca artes de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, e então aplica suas próprias sobreposições, fontes e regras de texto para que cada filme, programa e temporada pareça consistente em toda a biblioteca.
Hospedar o Posterizarr em um VPS oferece o uptime estável e a largura de banda dedicada necessários para a geração em massa de artes sem supervisão em milhares de itens. A interface web incluída permite que você gerencie configurações, monitore o progresso e acione execuções a partir do navegador, enquanto as integrações com Tautulli, Sonarr e Radarr mantêm os novos lançamentos com uma aparência polida no momento em que chegam à sua biblioteca.
Posterizarr: principais recursos
Interface web completa
Gerencie configurações, monitore a atividade e acione execuções de pôsteres a partir de uma interface de navegador moderna, em vez de editar arquivos JSON manualmente.
Plex, Jellyfin, Emby
Gera arte para todos os três principais servidores de mídia e grava recursos em uma estrutura de pastas compatível com Kometa para portabilidade.
Arte multifonte
Busca imagens de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb para que cada título encontre arte original em alta resolução e sem texto.
Sobreposições e texto personalizados
Aplique suas próprias fontes, cores, gradientes e regras de texto para criar um estilo de pôster unificado em filmes, programas e temporadas.
Integração de pilha Arr
O Trigger é executado automaticamente a partir de Tautulli, Sonarr e Radarr para que novos lançamentos recebam pôsteres correspondentes assim que forem adicionados.
Backup e ativos manuais
Volumes dedicados para backups de ativos e arte selecionada manualmente mantêm pôsteres personalizados seguros durante reconstruções e atualizações.
Por que executar Posterizarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.