Apache StreamPark é um projeto Apache de alto nível que unifica o ciclo de vida completo de aplicações de processamento de stream em tempo real construídas em Apache Flink e Apache Spark. Ele combina um framework focado no desenvolvedor de APIs e conectores pré-construídos com um console de operações nativo da nuvem para compilar, implantar, monitorar e escalar jobs de streaming a partir de uma única interface web.

Hospedar o StreamPark em seu próprio VPS mantém os artefatos de job do Flink, histórico de implantação e metadados operacionais sob seu controle, ao mesmo tempo que remove o custo e a complexidade de executar um plano de controle de processamento de stream separado em um hyperscaler.