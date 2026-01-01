Implante Apache StreamPark com instalação de um clique.
Framework completo para desenvolvimento de aplicações de streaming e plataforma de computação em tempo real nativa da nuvem para Apache Flink e Spark.
Escolha um plano VPS para Apache StreamPark
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache StreamPark
Apache StreamPark é um projeto Apache de alto nível que unifica o ciclo de vida completo de aplicações de processamento de stream em tempo real construídas em Apache Flink e Apache Spark. Ele combina um framework focado no desenvolvedor de APIs e conectores pré-construídos com um console de operações nativo da nuvem para compilar, implantar, monitorar e escalar jobs de streaming a partir de uma única interface web.
Hospedar o StreamPark em seu próprio VPS mantém os artefatos de job do Flink, histórico de implantação e metadados operacionais sob seu controle, ao mesmo tempo que remove o custo e a complexidade de executar um plano de controle de processamento de stream separado em um hyperscaler.
Apache StreamPark: principais recursos
Flink e Spark unificados
Desenvolva, implante e opere jobs de streaming Apache Flink e Apache Spark a partir de um único console com suporte a runtime multi-versão.
Criação de vagas no navegador
Escreva aplicativos Flink SQL e baseados em JAR em um editor web com destaque de sintaxe, gerenciamento de dependências e histórico de versões.
Implantação com um clique
Execute trabalhos para Standalone, YARN no Hadoop 2.x/3.x, ou clusters Kubernetes diretamente da plataforma sem sair do navegador.
Monitoramento integrado
Monitore os trabalhos em execução, pontos de verificação, pontos de salvamento e eventos de falha com painéis de status em tempo real e integrações de alerta.
Ecossistema rico de conectores
Envie mais rápido com conectores pré-construídos para Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse e outros sistemas de big data e ML.
Por que executar Apache StreamPark na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.