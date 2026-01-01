Implante o Cloudreve com um clique.
Plataforma de armazenamento em nuvem auto-hospedada com compartilhamento de arquivos, visualização online e suporte a múltiplos usuários sob seu controle total.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cloudreve
Cloudreve é uma plataforma de armazenamento em nuvem de código aberto auto-hospedada, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, construída para oferecer a indivíduos e equipes um drive em nuvem privado que eles controlam totalmente. Ela oferece uma experiência refinada, no estilo Google Drive — uploads de arrastar e soltar, links compartilháveis, visualização de mídia online e integração com desktop WebDAV — enquanto armazena cada arquivo em uma infraestrutura que você possui.
Ao contrário dos serviços comerciais de armazenamento em nuvem, o Cloudreve não impõe taxas por usuário, nenhuma varredura de arquivos e nenhum limite de armazenamento além da capacidade do disco do seu VPS. Ele suporta múltiplos backends de armazenamento, incluindo disco local, serviços compatíveis com S3, OneDrive e Google Drive, permitindo unificar armazenamentos díspares sob um único ponto de acesso. Esta implantação emparelha o Cloudreve com PostgreSQL e Redis para armazenamento confiável de metadados e navegação rápida de arquivos.
Cloudreve: principais recursos
Múltiplos back-ends de armazenamento
Conecte o disco local, buckets compatíveis com S3, OneDrive ou Google Drive e gerencie todo o armazenamento a partir de uma interface unificada.
Compartilhamento seguro de arquivos
Crie links de compartilhamento com proteção por senha opcional, datas de expiração e limites de download para controlar quem acessa o quê.
Prévia de mídia online
Pré-visualize imagens, vídeos, áudios, documentos e arquivos de código diretamente no navegador sem precisar baixar.
Acesso WebDAV para desktop
Monte o Cloudreve como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux para integração nativa do sistema de arquivos sem software extra.
Multi-usuário com cotas
Crie contas de usuário com cotas de armazenamento individuais e níveis de permissão para famílias, equipes ou clientes.
Por que executar Cloudreve na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.