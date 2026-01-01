Cloudreve é uma plataforma de armazenamento em nuvem de código aberto auto-hospedada, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, construída para oferecer a indivíduos e equipes um drive em nuvem privado que eles controlam totalmente. Ela oferece uma experiência refinada, no estilo Google Drive — uploads de arrastar e soltar, links compartilháveis, visualização de mídia online e integração com desktop WebDAV — enquanto armazena cada arquivo em uma infraestrutura que você possui.

Ao contrário dos serviços comerciais de armazenamento em nuvem, o Cloudreve não impõe taxas por usuário, nenhuma varredura de arquivos e nenhum limite de armazenamento além da capacidade do disco do seu VPS. Ele suporta múltiplos backends de armazenamento, incluindo disco local, serviços compatíveis com S3, OneDrive e Google Drive, permitindo unificar armazenamentos díspares sob um único ponto de acesso. Esta implantação emparelha o Cloudreve com PostgreSQL e Redis para armazenamento confiável de metadados e navegação rápida de arquivos.