Implante o Uptrace com um clique.
Plataforma APM de código aberto para rastreamentos distribuídos, métricas e logs construída nativamente em OpenTelemetry.
Escolha um plano VPS para Uptrace
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Uptrace
Uptrace é uma plataforma de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM) de código aberto que unifica rastreamentos distribuídos, métricas e logs de aplicações instrumentadas com OpenTelemetry em uma única interface. Construída sobre ClickHouse para armazenamento de telemetria de alto rendimento e PostgreSQL para metadados, ela oferece as capacidades de observabilidade do Datadog e New Relic sem taxas de licenciamento por host ou preocupações com a residência dos dados.
Auto-hospedar o Uptrace em seu VPS mantém todos os dados de telemetria em sua própria infraestrutura, sem preços por span ou por log. Qualquer aplicação instrumentada com SDKs OpenTelemetry — em Go, Python, Node.js, Java, .NET e mais — pode enviar dados diretamente via OTLP sem configuração adicional.
Uptrace: principais recursos
Rastreamento distribuído
Visualize os fluxos de requisição entre microsserviços com detalhes completos de span, gráficos de chama e mapas de dependência de serviço para identificar gargalos de latência.
Métricas & Painéis
Mecanismo de métricas compatível com PromQL com mais de 50 dashboards pré-construídos para frameworks populares, bancos de dados e componentes de infraestrutura.
Pesquisa de log centralizada
Ingira e pesquise em texto completo logs estruturados juntamente com rastreamentos e métricas correlacionados em uma única interface de consulta unificada.
Alertas e notificações
Defina alertas baseados em limites ou de anomalias com roteamento para e-mail, Slack, PagerDuty ou endpoints de webhook personalizados.
Ingestão nativa de OTLP
Aceite telemetria de qualquer SDK OpenTelemetry via gRPC ou HTTP sem adaptadores personalizados, coletores ou agentes proprietários.
Por que executar Uptrace na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Alerta
Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramento