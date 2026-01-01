Uptrace é uma plataforma de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM) de código aberto que unifica rastreamentos distribuídos, métricas e logs de aplicações instrumentadas com OpenTelemetry em uma única interface. Construída sobre ClickHouse para armazenamento de telemetria de alto rendimento e PostgreSQL para metadados, ela oferece as capacidades de observabilidade do Datadog e New Relic sem taxas de licenciamento por host ou preocupações com a residência dos dados.

Auto-hospedar o Uptrace em seu VPS mantém todos os dados de telemetria em sua própria infraestrutura, sem preços por span ou por log. Qualquer aplicação instrumentada com SDKs OpenTelemetry — em Go, Python, Node.js, Java, .NET e mais — pode enviar dados diretamente via OTLP sem configuração adicional.