Implante WireGuard Easy em uma instalação com um clique.
Gerenciamento de VPN WireGuard via web com geração de clientes, códigos QR e estatísticas de tráfego em tempo real.
Escolha um plano VPS para WireGuard Easy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WireGuard Easy
WireGuard Easy é uma interface web autogerenciada que torna a implantação e o gerenciamento de um servidor VPN WireGuard simples para qualquer nível de habilidade. Ele oferece um painel para criar configurações de cliente, gerar códigos QR para configuração móvel fácil e monitorar estatísticas de tráfego em tempo real sem precisar usar a CLI do WireGuard.
Hospedar o WireGuard Easy em um VPS oferece a você um servidor VPN privado sob seu controle total. A criptografia moderna do WireGuard e seu módulo de kernel leve entregam túneis significativamente mais rápidos e eficientes do que OpenVPN ou IPSec, e a interface web torna a adição, desativação ou remoção de clientes instantânea sem reiniciar o servidor.
WireGuard Easy: principais recursos
Gerenciamento Web
Adicionar, habilitar, desabilitar e excluir clientes VPN de uma interface de navegador sem usar a linha de comando do WireGuard.
Configuração de QR code
Gerar códigos QR para cada configuração de cliente para escanear com o aplicativo móvel WireGuard para configuração instantânea da conexão.
Estatísticas de tráfego em tempo real
Monitore o uso de largura de banda por cliente e os últimos registros de acesso a partir do painel para rastrear a atividade da VPN.
Túneis WireGuard rápidos
A criptografia moderna e a implementação em nível de kernel do WireGuard oferecem túneis VPN mais rápidos e eficientes do que o OpenVPN.
Exportação de configuração do cliente
Baixe os arquivos de configuração do cliente para qualquer dispositivo que suporte WireGuard, incluindo clientes de desktop, mobile e roteador.
Por que executar WireGuard Easy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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