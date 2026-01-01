WireGuard Easy é uma interface web autogerenciada que torna a implantação e o gerenciamento de um servidor VPN WireGuard simples para qualquer nível de habilidade. Ele oferece um painel para criar configurações de cliente, gerar códigos QR para configuração móvel fácil e monitorar estatísticas de tráfego em tempo real sem precisar usar a CLI do WireGuard.

Hospedar o WireGuard Easy em um VPS oferece a você um servidor VPN privado sob seu controle total. A criptografia moderna do WireGuard e seu módulo de kernel leve entregam túneis significativamente mais rápidos e eficientes do que OpenVPN ou IPSec, e a interface web torna a adição, desativação ou remoção de clientes instantânea sem reiniciar o servidor.