Hiccup é uma página inicial estática, leve e de código aberto, projetada para colocar seus links mais usados em destaque. Construído como um aplicativo React servido pelo Nginx, não requer banco de dados nem backend — apenas um arquivo de configuração JSON que você pode editar diretamente ou gerenciar através do editor de configuração integrado. Cartões em destaque, categorias organizadas e uma poderosa barra de pesquisa multiprovedor tornam extremamente rápido acessar qualquer favorito a partir de uma única aba.

Hospedar o Hiccup em seu próprio VPS significa que seus favoritos permanecem privados, carregam instantaneamente de arquivos estáticos e permanecem acessíveis de qualquer dispositivo. Com suporte a PWA, atalhos de teclado, gerenciamento de links com arrastar e soltar, e modo somente leitura para telas compartilhadas, o Hiccup se encaixa igualmente bem como uma página inicial de navegador pessoal ou um painel doméstico para serviços compartilhados.