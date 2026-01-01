Implante Hiccup com um clique.
Uma página inicial rápida e estática para organizar seus links e favoritos mais importantes em um só lugar.
Escolha um plano VPS para Hiccup
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hiccup
Hiccup é uma página inicial estática, leve e de código aberto, projetada para colocar seus links mais usados em destaque. Construído como um aplicativo React servido pelo Nginx, não requer banco de dados nem backend — apenas um arquivo de configuração JSON que você pode editar diretamente ou gerenciar através do editor de configuração integrado. Cartões em destaque, categorias organizadas e uma poderosa barra de pesquisa multiprovedor tornam extremamente rápido acessar qualquer favorito a partir de uma única aba.
Hospedar o Hiccup em seu próprio VPS significa que seus favoritos permanecem privados, carregam instantaneamente de arquivos estáticos e permanecem acessíveis de qualquer dispositivo. Com suporte a PWA, atalhos de teclado, gerenciamento de links com arrastar e soltar, e modo somente leitura para telas compartilhadas, o Hiccup se encaixa igualmente bem como uma página inicial de navegador pessoal ou um painel doméstico para serviços compartilhados.
Hiccup: principais recursos
Pesquisa de Múltiplos Provedores
Pesquise no Google, DuckDuckGo, Amazon e provedores personalizados simultaneamente, ou vá diretamente para um link salvo por nome ou tag.
Editor de Configuração JSON
Gerencie seu painel inteiro através de um editor de configuração integrado — carregue de uma URL ou arquivo local, visualize várias configurações e baixe backups a qualquer momento.
Links de arrastar e soltar
Adicione ou atualize links e planos de fundo de cartões arrastando URLs ou imagens de outra janela do navegador diretamente para qualquer cartão.
Navegação por teclado
Suporte completo a atalhos de teclado permite que você abra links, alterne o modo de edição e navegue pelo painel sem tocar no mouse.
PWA e pronto para celular
Instale o Hiccup como um Aplicativo Web Progressivo em qualquer dispositivo para acesso rápido na tela inicial a todos os seus favoritos do desktop ou celular.
Por que executar Hiccup na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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