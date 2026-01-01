Implante NATS com instalação em um clique.
Sistema de mensagens nativo da nuvem, de alto desempenho, com latência de sub-milissegundos para microsserviços, IoT e aplicações distribuídas.
Escolha um plano VPS para NATS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NATS
NATS é um sistema de mensagens leve e de código aberto, construído para arquiteturas nativas da nuvem. Ele oferece mensagens de publicação-assinatura, solicitação-resposta e grupo de fila em sub-milissegundos com uma pegada mínima — o binário do servidor tem menos de 20MB e não requer dependências externas. O NATS lida com milhões de mensagens por segundo, tornando-o um dos corretores de mensagens mais rápidos disponíveis.
O JetStream, a camada de persistência integrada do NATS, adiciona streams duráveis, replay e entrega exatamente uma vez sem a necessidade de um serviço de fila ou banco de dados separado. Hospedar o NATS em seu próprio VPS autogerenciado oferece controle total sobre a localidade dos dados, elimina taxas de nuvem por mensagem e posiciona seu barramento de mensagens o mais próximo possível de seus serviços para latência mínima.
NATS: principais recursos
Mensagens Pub/Sub
Transmita mensagens para qualquer número de assinantes instantaneamente com roteamento baseado em assunto e assinaturas curinga para distribuição flexível de mensagens.
Persistência do JetStream
Persistir, reproduzir e processar mensagens com streams e consumidores duráveis — adicionando entrega exatamente uma vez e histórico de mensagens sem infraestrutura extra.
Padrão de Solicitação-Resposta
Crie RPC estilo síncrono sobre mensagens assíncronas com solicitação-resposta integrada, permitindo chamadas de serviço para serviço com tratamento automático de tempo limite.
Grupos de fila
Distribua o trabalho entre consumidores escalados horizontalmente usando grupos de fila — o NATS balanceia automaticamente a carga das mensagens entre todos os membros de um grupo.
Clusterização integrada
Forme um cluster tolerante a falhas em vários nós com descoberta automática de rotas e replicação JetStream baseada em RAFT para alta disponibilidade.
Monitoramento HTTP
Navegue pela saúde do servidor, estatísticas de conexão, métricas do JetStream e dados de assinatura através do endpoint de monitoramento integrado na porta 8222.
Por que executar NATS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.