NATS é um sistema de mensagens leve e de código aberto, construído para arquiteturas nativas da nuvem. Ele oferece mensagens de publicação-assinatura, solicitação-resposta e grupo de fila em sub-milissegundos com uma pegada mínima — o binário do servidor tem menos de 20MB e não requer dependências externas. O NATS lida com milhões de mensagens por segundo, tornando-o um dos corretores de mensagens mais rápidos disponíveis.

O JetStream, a camada de persistência integrada do NATS, adiciona streams duráveis, replay e entrega exatamente uma vez sem a necessidade de um serviço de fila ou banco de dados separado. Hospedar o NATS em seu próprio VPS autogerenciado oferece controle total sobre a localidade dos dados, elimina taxas de nuvem por mensagem e posiciona seu barramento de mensagens o mais próximo possível de seus serviços para latência mínima.