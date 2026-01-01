O Cleanuparr é um gerenciador de downloads auto-hospedado construído especificamente para o ecossistema Servarr. Ele se conecta a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr, juntamente com qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent, e então inspeciona continuamente a fila para identificar e remover downloads que estão parados, presos em metadados, baixando muito lentamente, falhando na importação ou correspondendo a padrões de malware conhecidos, como arquivos suspeitos .lnk e .zipx .

Além da higiene da fila, o Cleanuparr busca proativamente por mídias ausentes e atualizações de qualidade que não atingem o limite, remove seeds finalizados, elimina arquivos órfãos não mais rastreados pelos arrs e envia alertas a cada identificação ou remoção. Executá-lo em seu próprio VPS mantém sua automação de mídia organizada 24 horas por dia, sem a necessidade de monitoramento manual da fila.