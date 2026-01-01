Implante Cleanuparr com instalação em um clique.
Limpador de fila avançado para a pilha Servarr que remove downloads travados, falhos e maliciosos automaticamente.
Escolha um plano VPS para Cleanuparr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cleanuparr
O Cleanuparr é um gerenciador de downloads auto-hospedado construído especificamente para o ecossistema Servarr. Ele se conecta a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr, juntamente com qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent, e então inspeciona continuamente a fila para identificar e remover downloads que estão parados, presos em metadados, baixando muito lentamente, falhando na importação ou correspondendo a padrões de malware conhecidos, como arquivos suspeitos
.lnk e
.zipx.
Além da higiene da fila, o Cleanuparr busca proativamente por mídias ausentes e atualizações de qualidade que não atingem o limite, remove seeds finalizados, elimina arquivos órfãos não mais rastreados pelos arrs e envia alertas a cada identificação ou remoção. Executá-lo em seu próprio VPS mantém sua automação de mídia organizada 24 horas por dia, sem a necessidade de monitoramento manual da fila.
Cleanuparr: principais recursos
Limpeza baseada em tachar
Marque downloads incorretos com penalidades configuráveis e os remova e bloqueie automaticamente assim que atingirem seu limite.
Bloqueador de Malware
Detecte e remova torrents maliciosos conhecidos usando padrões mantidos pela comunidade e uma lista de bloqueio integrada de tipos de arquivo suspeitos.
Integração em todo o Servarr
Funciona com Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr juntamente com qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent em um só lugar.
Pesquisa de ausências e upgrades
Aciona automaticamente buscas por itens ausentes e atualizações de qualidade que não atingiram o limite, incluindo o rastreamento de pontuação de formato personalizado.
Limpeza de órfãos e de seeding
Remove downloads sem hardlinks ou referências arr, limpa seeds de longa duração e suporta fluxos de trabalho compatíveis com cross-seed.
Notificações em tempo real
Envia alertas a cada ataque, remoção ou bloqueio pelo seu canal de notificação preferido para que nada passe despercebido.
Por que executar Cleanuparr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.