Implante Verdaccio com instalação de um clique.
Leve registro proxy npm privado para publicar, armazenar em cache e gerenciar pacotes JavaScript dentro da sua equipe.
Escolha um plano VPS para Verdaccio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Verdaccio
Verdaccio é um registro npm privado leve e de código aberto que permite às equipes publicar pacotes internos e atuar como proxy para o registro npm público. Ao contrário dos registros hospedados que cobram por usuário ou impõem limites de taxa, o Verdaccio funciona inteiramente na sua própria infraestrutura — oferecendo um cache local rápido de pacotes npm, juntamente com um armazenamento seguro para seus módulos JavaScript privados.
A auto-hospedagem com Verdaccio remove a dependência dos seus pipelines de build da disponibilidade externa do npm, acelera as instalações através do cache local e mantém o código proprietário fora dos registros públicos. É totalmente compatível com npm, Yarn e pnpm sem quaisquer alterações de configuração do lado do cliente, além de apontar para a URL do seu registro.
Verdaccio: principais recursos
Publicação de pacote privado
Publique e distribua pacotes npm internos dentro da sua equipe sem expô-los ao registro público.
npm proxy e cache
Espelha automaticamente pacotes npm públicos localmente para que as instalações permaneçam rápidas e confiáveis, mesmo quando o npm está inacessível.
npm, Yarn, pnpm compatível
Funciona de forma nativa com todos os principais gerenciadores de pacotes JavaScript — sem a necessidade de plugins ou wrappers de cliente especiais.
Autenticação integrada
Gerencie o acesso do usuário com autenticação baseada em htpasswd para controlar quem pode publicar ou instalar pacotes.
Interface Web incluída
Navegue pelos pacotes, inspecione versões e pesquise seu registro através de uma interface web limpa e integrada.
Ecossistema de plugins
Estenda o armazenamento, a autenticação e o middleware através de um rico sistema de plugins para integrar com S3, LDAP, ou fluxos de trabalho personalizados.
Por que executar Verdaccio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.