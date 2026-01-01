Verdaccio é um registro npm privado leve e de código aberto que permite às equipes publicar pacotes internos e atuar como proxy para o registro npm público. Ao contrário dos registros hospedados que cobram por usuário ou impõem limites de taxa, o Verdaccio funciona inteiramente na sua própria infraestrutura — oferecendo um cache local rápido de pacotes npm, juntamente com um armazenamento seguro para seus módulos JavaScript privados.

A auto-hospedagem com Verdaccio remove a dependência dos seus pipelines de build da disponibilidade externa do npm, acelera as instalações através do cache local e mantém o código proprietário fora dos registros públicos. É totalmente compatível com npm, Yarn e pnpm sem quaisquer alterações de configuração do lado do cliente, além de apontar para a URL do seu registro.