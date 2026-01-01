Deluge é um cliente BitTorrent rico em recursos e leve, construído na biblioteca libtorrent, que oferece todas as capacidades essenciais de gerenciamento de torrents através de uma interface limpa baseada em navegador. Ele suporta criptografia de protocolo, DHT, troca de pares, roteamento de proxy, controles de velocidade e um ecossistema de plugins — tornando-o uma escolha confiável tanto para downloads casuais quanto para configurações avançadas de automação de mídia.

Implementar o Deluge em um VPS fornece largura de banda dedicada para seeding e download contínuos, sem consumir sua conexão de internet doméstica ou limites de dados. O ambiente sempre ativo mantém taxas saudáveis em trackers privados, integra-se perfeitamente com ferramentas de automação como Sonarr e Radarr, e mantém sua atividade de torrent isolada em uma infraestrutura dedicada com um endereço IP estático.