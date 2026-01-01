Implante Deluge com instalação em um clique.
Cliente BitTorrent leve com interface web, suporte a plugins e integração perfeita de automação de mídia.
Escolha um plano VPS para Deluge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Deluge
Deluge é um cliente BitTorrent rico em recursos e leve, construído na biblioteca libtorrent, que oferece todas as capacidades essenciais de gerenciamento de torrents através de uma interface limpa baseada em navegador. Ele suporta criptografia de protocolo, DHT, troca de pares, roteamento de proxy, controles de velocidade e um ecossistema de plugins — tornando-o uma escolha confiável tanto para downloads casuais quanto para configurações avançadas de automação de mídia.
Implementar o Deluge em um VPS fornece largura de banda dedicada para seeding e download contínuos, sem consumir sua conexão de internet doméstica ou limites de dados. O ambiente sempre ativo mantém taxas saudáveis em trackers privados, integra-se perfeitamente com ferramentas de automação como Sonarr e Radarr, e mantém sua atividade de torrent isolada em uma infraestrutura dedicada com um endereço IP estático.
Deluge: principais recursos
Interface Baseada em Navegador
Gerencie todos os torrents de qualquer dispositivo através de uma interface web responsiva, sem instalar um cliente de desktop ou manter acesso direto ao servidor.
Integração de Automação de Mídia
Integra-se nativamente com Sonarr, Radarr e Lidarr para download de conteúdo, renomeação e organização da biblioteca automatizados.
Criptografia de Protocolo
Criptografa o tráfego BitTorrent para reduzir a limitação de banda pelo provedor de internet e melhorar a privacidade de toda a atividade de torrent no servidor.
Sistema de Plugins
Estenda a funcionalidade com plugins para rótulos, agendamento, feeds RSS, seeds web e gerenciamento remoto de clientes.
Controles de Velocidade Granulares
Defina limites globais e por torrent de upload/download com suporte a agendamento para gerenciar o uso da largura de banda ao longo do dia.
Por que executar Deluge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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