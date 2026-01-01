Implante SABnzbd com instalação em um clique.
Baixador binário automatizado de Usenet que enfileira, verifica e extrai arquivos NZB sem intervenção manual.
Escolha um plano VPS para SABnzbd
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SABnzbd
SABnzbd é o principal baixador Usenet de código aberto, automatizando todo o processo, do arquivo NZB ao arquivo finalizado: download paralelo de múltiplos servidores, verificação de integridade PAR2, reparo automático e extração de arquivos — tudo sem etapas manuais. Ele tem sido a espinha dorsal dos fluxos de trabalho de automação de mídia por mais de uma década.
Auto-hospedar o SABnzbd em um VPS oferece disponibilidade 24/7 para monitoramento de RSS e filas de download sem precisar manter um computador doméstico ligado. A largura de banda do datacenter muitas vezes excede as velocidades residenciais, e os downloads chegam ao armazenamento do VPS para streaming ou recuperação posterior através de Sonarr, Radarr e o ecossistema mais amplo de automação de mídia.
SABnzbd: principais recursos
Processamento NZB Automatizado
Gerencia todo o pipeline de download automaticamente — busca, verifica com PAR2, repara arquivos incompletos e extrai arquivos sem intervenção do usuário.
Suporte a Múltiplos Servidores
Conecta-se a vários provedores Usenet com ordenação de prioridade e configuração de servidor de preenchimento para completar downloads, apesar da cobertura incompleta de artigos.
Integração Sonarr e Radarr
Atua como o cliente de download para o popular stack de automação de mídia arr, permitindo fluxos de trabalho de aquisição de TV e filmes totalmente automatizados.
Agendamento de largura de banda
Defina limites de velocidade e horários ativos para que os downloads não compitam com outros serviços durante os períodos de pico de uso.
Monitoramento de Feed RSS
Monitora feeds RSS de indexadores Usenet e aciona downloads automaticamente quando novo conteúdo que corresponde aos seus filtros é publicado.
Por que executar SABnzbd na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.