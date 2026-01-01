Implante o PatchMon com um clique.
Plataforma de gerenciamento de patches Linux auto-hospedada e monitoramento de frota com terminal SSH no navegador e verificação de conformidade.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PatchMon
PatchMon é uma plataforma de gerenciamento de patches Linux de código aberto e monitoramento de frota que oferece aos administradores de sistema um único painel para rastrear, aprovar e implantar patches em todos os hosts Linux gerenciados. Ele fornece visibilidade em tempo real da integridade dos pacotes, aplicação de patches orquestrada com fluxos de trabalho de aprovação, verificação de conformidade OpenSCAP e CIS, auditoria de segurança Docker Bench e um terminal SSH no navegador alimentado por Apache Guacamole — tudo sem exigir nenhum cliente SSH na máquina de gerenciamento.
Ao contrário das soluções comerciais de gerenciamento de patches que cobram taxas por nó, o PatchMon é gratuito para auto-hospedagem e se conecta a hosts gerenciados por meio de um agente leve. Todo o histórico de patches, relatórios de conformidade e inventário de hosts permanecem em sua própria infraestrutura, sem o envio de dados para serviços externos.
PatchMon: principais recursos
Orquestração de patches em toda a frota
Revise as atualizações pendentes em toda a sua frota Linux, aprove os pacotes de patches e implante-os com agendamento e controles de reversão a partir de um único painel.
Terminal SSH no navegador
Acesse qualquer host gerenciado diretamente do navegador via um terminal com tecnologia Apache Guacamole — sem necessidade de instalação de cliente SSH ou encaminhamento de porta.
Verificação de conformidade
Execute varreduras de segurança OpenSCAP, CIS benchmark e Docker Bench contra hosts gerenciados e acompanhe a postura de conformidade ao longo do tempo sem ferramentas separadas.
Saúde do pacote em tempo real
Veja quais pacotes estão desatualizados, vulneráveis ou ausentes em cada host gerenciado em tempo real, com indicadores de gravidade e links CVE.
Fluxos de trabalho de aprovação de patch
Requer aprovação explícita antes que os patches sejam implantados em hosts de produção, com trilhas de auditoria que registram quem aprovou o quê e quando.
Por que executar PatchMon na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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