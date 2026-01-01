PatchMon é uma plataforma de gerenciamento de patches Linux de código aberto e monitoramento de frota que oferece aos administradores de sistema um único painel para rastrear, aprovar e implantar patches em todos os hosts Linux gerenciados. Ele fornece visibilidade em tempo real da integridade dos pacotes, aplicação de patches orquestrada com fluxos de trabalho de aprovação, verificação de conformidade OpenSCAP e CIS, auditoria de segurança Docker Bench e um terminal SSH no navegador alimentado por Apache Guacamole — tudo sem exigir nenhum cliente SSH na máquina de gerenciamento.

Ao contrário das soluções comerciais de gerenciamento de patches que cobram taxas por nó, o PatchMon é gratuito para auto-hospedagem e se conecta a hosts gerenciados por meio de um agente leve. Todo o histórico de patches, relatórios de conformidade e inventário de hosts permanecem em sua própria infraestrutura, sem o envio de dados para serviços externos.