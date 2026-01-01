Implante Nuclio com instalação em um clique.
Plataforma serverless de código aberto de alto desempenho para processamento de eventos e dados em tempo real, com escalabilidade automática e suporte a GPU.
Escolha um plano VPS para Nuclio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Nuclio
Nuclio é uma plataforma serverless de código aberto de alto desempenho para processamento de eventos e dados em tempo real. Ele executa seu código como funções que reagem a uma ampla gama de gatilhos — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e tarefas cron agendadas — e escala automaticamente cada função para cima e para baixo com base na demanda. As funções são executadas em contêineres dedicados, criados e implantados diretamente do painel do navegador.
Ao contrário das ferramentas de automação gerais, o Nuclio é projetado para velocidade, processando centenas de milhares de eventos por segundo por processo, com aceleração de GPU opcional para inferência de aprendizado de máquina. Hospedar o Nuclio em seu próprio VPS mantém seus pipelines de dados, modelos e fontes de eventos sob seu controle total, sem taxas de nuvem por invocação e sem dependência de fornecedor.
Nuclio: principais recursos
Gatilhos de evento em tempo real
Acione funções a partir de HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e agendamentos cron sem escrever nenhum código de cola.
Escalonamento automático
Cada função aumenta sob carga e diminui quando ociosa, mantendo o uso de recursos eficiente em todas as suas cargas de trabalho.
Ambientes de execução multilíngues
Escreva funções em Go, Python, Java, .NET, Node.js ou Shell usando o runtime que melhor se adapta a cada trabalho.
Inferência acelerada por GPU
Anexe GPUs a funções para inferência rápida de machine learning e pipelines de processamento em tempo real intensivos em dados.
Painel baseado em navegador
Crie, implante, invoque e monitore funções a partir de uma interface web limpa sem nunca sair do navegador.
Por que executar Nuclio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.