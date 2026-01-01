Nuclio é uma plataforma serverless de código aberto de alto desempenho para processamento de eventos e dados em tempo real. Ele executa seu código como funções que reagem a uma ampla gama de gatilhos — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS e tarefas cron agendadas — e escala automaticamente cada função para cima e para baixo com base na demanda. As funções são executadas em contêineres dedicados, criados e implantados diretamente do painel do navegador.

Ao contrário das ferramentas de automação gerais, o Nuclio é projetado para velocidade, processando centenas de milhares de eventos por segundo por processo, com aceleração de GPU opcional para inferência de aprendizado de máquina. Hospedar o Nuclio em seu próprio VPS mantém seus pipelines de dados, modelos e fontes de eventos sob seu controle total, sem taxas de nuvem por invocação e sem dependência de fornecedor.