Implante tinyMediaManager com instalação de um clique.
Gerenciador de mídia multiplataforma para organizar filmes e séries de TV, buscar metadados e gerar arquivos NFO para centrais de mídia.
Escolha um plano VPS para tinyMediaManager
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com tinyMediaManager
tinyMediaManager é um gerenciador de mídia auto-hospedado que organiza suas coleções de filmes e séries de TV, obtendo metadados ricos, arte e classificações do TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv. Ele renomeia arquivos de acordo com modelos configuráveis, gera arquivos NFO compatíveis com Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, e lida com estruturas complexas de vários discos e vários episódios automaticamente.
Implementado como um ambiente de desktop gráfico acessível via noVNC, ele é executado inteiramente no seu navegador na porta 4000, sem nenhum software cliente. A auto-hospedagem no seu servidor VPS significa que toda a sua biblioteca de mídia pode ser organizada e mantida remotamente, com todos os metadados armazenados localmente sob seu controle.
tinyMediaManager: principais recursos
Obtenção de Metadados
Extrai metadados ricos, arte, trailers e classificações do TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv para filmes e programas de TV.
Geração de Arquivo NFO
Cria arquivos NFO no formato esperado por Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, mantendo seu centro de mídia sempre sincronizado.
Renomeação Automática de Arquivos
Renomeia e reorganiza seus arquivos e pastas de mídia de acordo com modelos totalmente configuráveis com base em metadados obtidos.
Suporte a programa de TV
Detecta e organiza estruturas de várias temporadas e vários episódios, incluindo especiais, episódios divididos e convenções de nomenclatura alternativas.
Área de trabalho baseada em navegador
Funciona como um ambiente de desktop completo acessível via noVNC em qualquer navegador — nenhum cliente VNC ou instalação local é necessário.
Por que executar tinyMediaManager na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.