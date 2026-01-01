tinyMediaManager é um gerenciador de mídia auto-hospedado que organiza suas coleções de filmes e séries de TV, obtendo metadados ricos, arte e classificações do TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv. Ele renomeia arquivos de acordo com modelos configuráveis, gera arquivos NFO compatíveis com Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, e lida com estruturas complexas de vários discos e vários episódios automaticamente.

Implementado como um ambiente de desktop gráfico acessível via noVNC, ele é executado inteiramente no seu navegador na porta 4000, sem nenhum software cliente. A auto-hospedagem no seu servidor VPS significa que toda a sua biblioteca de mídia pode ser organizada e mantida remotamente, com todos os metadados armazenados localmente sob seu controle.