O Pangolin Newt é um cliente de túnel WireGuard em userspace e proxy TCP/UDP projetado para se integrar à plataforma de acesso com reconhecimento de identidade Pangolin. Operando sem módulos de kernel ou privilégios elevados, o Newt estabelece túneis criptografados para os nós de saída do Pangolin e fornece proxies locais para rotear o tráfego de aplicativos com segurança.

Implantar o Newt em seu VPS junto com seus serviços oferece acesso remoto zero-trust a recursos privados de qualquer lugar, com acesso governado pelas políticas baseadas em identidade do Pangolin — sem exposição de IP público ou sobrecarga de VPN tradicional.