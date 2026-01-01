Implante Pangolin Newt com instalação em um clique.
Cliente de túnel WireGuard (userspace) que expõe com segurança serviços privados através da plataforma de acesso remoto Pangolin.
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O que você pode criar com Pangolin Newt
O Pangolin Newt é um cliente de túnel WireGuard em userspace e proxy TCP/UDP projetado para se integrar à plataforma de acesso com reconhecimento de identidade Pangolin. Operando sem módulos de kernel ou privilégios elevados, o Newt estabelece túneis criptografados para os nós de saída do Pangolin e fornece proxies locais para rotear o tráfego de aplicativos com segurança.
Implantar o Newt em seu VPS junto com seus serviços oferece acesso remoto zero-trust a recursos privados de qualquer lugar, com acesso governado pelas políticas baseadas em identidade do Pangolin — sem exposição de IP público ou sobrecarga de VPN tradicional.
Pangolin Newt: principais recursos
WireGuard em Userspace
Executa inteiramente no espaço do usuário, sem módulos de kernel ou privilégios elevados, tornando-o seguro e direto para ser implantado em ambientes conteinerizados.
Acesso de Confiança Zero
O acesso a todos os recursos é controlado por políticas de identidade Pangolin, garantindo que apenas usuários autenticados e autorizados possam acessar serviços privados.
Proxy TCP/UDP Integrado
Atua como gerenciador de túneis e proxy de aplicação, roteando o tráfego para múltiplos serviços através de uma única conexão WireGuard criptografada.
Gerenciamento Automático de Túnel
Mantém uma conexão WebSocket persistente com o plano de controle Pangolin para que os túneis sejam restabelecidos automaticamente após interrupções de rede.
Suporte a NAT Traversal
Conecta-se de forma confiável por trás de firewalls e redes restritivas sem redirecionamento manual de portas ou alterações na configuração da sua rede.
Por que executar Pangolin Newt na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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