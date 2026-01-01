Implante Kong com instalação em um clique.
Gateway de API de alto desempenho e código aberto para gerenciar, proteger e escalar microsserviços e APIs.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kong
Kong é o gateway de API de código aberto mais amplamente implantado no mundo, construído sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para latência de submilisegundos em escala. Ele fica na frente dos seus serviços para lidar com autenticação, limitação de taxa, roteamento de tráfego e observabilidade através de um rico ecossistema de mais de 50 plugins — sem alterar o código da sua aplicação.
Executar o Kong no seu próprio VPS dá a você controle total sobre o tráfego da API, configuração de plugins e credenciais sensíveis sem a precificação baseada em uso dos serviços de gateway de API gerenciados. Esta implantação inclui PostgreSQL para persistir a configuração do Kong e está pronta para o gerenciamento de API em produção a partir do momento em que é iniciada.
Kong: principais recursos
Autenticação Centralizada
Imponha OAuth 2.0, JWT, chaves de API e autenticação HMAC em todos os serviços a partir de um único ponto de controle.
Limitação de Taxa
Proteja os serviços upstream contra picos de tráfego, definindo limites de taxa de requisição por consumidor ou globais, sem alterações no código.
Ecossistema de Plugins
Estenda o Kong com mais de 50 plugins oficiais para registro, cache, transformações e integrações de terceiros.
Interface Gráfica Administrativa
Gerencie rotas, serviços, consumidores e plugins através da interface web integrada do Kong Manager na porta 8002.
Suporte a Múltiplos Protocolos
Encaminhe o tráfego HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket e TCP através de um único gateway com balanceamento de carga com reconhecimento de protocolo.
Por que executar Kong na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.