Kong é o gateway de API de código aberto mais amplamente implantado no mundo, construído sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para latência de submilisegundos em escala. Ele fica na frente dos seus serviços para lidar com autenticação, limitação de taxa, roteamento de tráfego e observabilidade através de um rico ecossistema de mais de 50 plugins — sem alterar o código da sua aplicação.

Executar o Kong no seu próprio VPS dá a você controle total sobre o tráfego da API, configuração de plugins e credenciais sensíveis sem a precificação baseada em uso dos serviços de gateway de API gerenciados. Esta implantação inclui PostgreSQL para persistir a configuração do Kong e está pronta para o gerenciamento de API em produção a partir do momento em que é iniciada.