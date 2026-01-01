Implante o Passbolt com um clique.
Gerenciador de senhas para equipes de código aberto, criado para colaboração, com criptografia de ponta a ponta e privacidade auto-hospedada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Passbolt
O Passbolt é um gerenciador de senhas de código aberto construído para equipes que precisam armazenar, compartilhar e auditar credenciais com segurança. Cada senha é criptografada de ponta a ponta usando OpenPGP antes de sair do navegador — o servidor nunca vê seus segredos em texto simples. Ao contrário de cofres de uso geral, o Passbolt foi projetado desde o início para colaboração: você pode compartilhar senhas individuais ou pastas inteiras com colegas sem nunca expor a chave subjacente.
Hospedar o Passbolt em seu próprio VPS significa que seu banco de dados de credenciais nunca toca um servidor de terceiros. Você controla as chaves de criptografia, os logs de acesso e a política de retenção de dados — um requisito crítico para equipes sob obrigações de conformidade como SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.
Passbolt: principais recursos
Criptografia de ponta a ponta
Todas as senhas são criptografadas com OpenPGP no navegador antes de serem enviadas para o servidor, assim, o host nunca tem acesso a segredos em texto simples.
Compartilhamento granular
Compartilhe senhas individuais ou pastas com usuários ou grupos específicos, com controles de acesso de leitura ou gravação por permissão.
Trilha de auditoria completa
Cada acesso, compartilhamento, cópia e atualização é registrado com um carimbo de data/hora e identidade do usuário, fornecendo às equipes de segurança um histórico completo da atividade das credenciais.
Extensão do navegador
Extensões oficiais para Chrome e Firefox preenchem automaticamente as credenciais em sites correspondentes diretamente do cofre, sem expor senhas na área de transferência.
REST API e CLI
Uma API REST completa e uma ferramenta CLI oficial permitem que equipes de DevOps integrem o Passbolt em scripts de provisionamento, pipelines de CI/CD e fluxos de trabalho de rotação de segredos.
Por que executar Passbolt na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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