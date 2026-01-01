O Passbolt é um gerenciador de senhas de código aberto construído para equipes que precisam armazenar, compartilhar e auditar credenciais com segurança. Cada senha é criptografada de ponta a ponta usando OpenPGP antes de sair do navegador — o servidor nunca vê seus segredos em texto simples. Ao contrário de cofres de uso geral, o Passbolt foi projetado desde o início para colaboração: você pode compartilhar senhas individuais ou pastas inteiras com colegas sem nunca expor a chave subjacente.

Hospedar o Passbolt em seu próprio VPS significa que seu banco de dados de credenciais nunca toca um servidor de terceiros. Você controla as chaves de criptografia, os logs de acesso e a política de retenção de dados — um requisito crítico para equipes sob obrigações de conformidade como SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.