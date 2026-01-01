SeaweedFS é um sistema de arquivos distribuído de código aberto com mais de 24.000 estrelas no GitHub, otimizado para armazenar e recuperar um grande número de arquivos de forma eficiente. Com uma API compatível com S3 integrada, ele serve como um substituto direto para o Amazon S3 em ambientes auto-hospedados — qualquer ferramenta ou SDK construído para S3 funciona com o SeaweedFS sem alterações no código.

Auto-hospedar armazenamento de objetos no seu VPS elimina os custos por solicitação e por GB dos provedores de nuvem, mantendo os dados sob seu controle total. O SeaweedFS lida com tudo, desde pequenas imagens carregadas por usuários até grandes arquivos de vídeo e arquivos de backup, com replicação e codificação de apagamento disponíveis para proteção de dados.