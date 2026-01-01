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O que você pode criar com SeaweedFS

SeaweedFS é um sistema de arquivos distribuído de código aberto com mais de 24.000 estrelas no GitHub, otimizado para armazenar e recuperar um grande número de arquivos de forma eficiente. Com uma API compatível com S3 integrada, ele serve como um substituto direto para o Amazon S3 em ambientes auto-hospedados — qualquer ferramenta ou SDK construído para S3 funciona com o SeaweedFS sem alterações no código.

Auto-hospedar armazenamento de objetos no seu VPS elimina os custos por solicitação e por GB dos provedores de nuvem, mantendo os dados sob seu controle total. O SeaweedFS lida com tudo, desde pequenas imagens carregadas por usuários até grandes arquivos de vídeo e arquivos de backup, com replicação e codificação de apagamento disponíveis para proteção de dados.

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O que você pode criar com {name}

SeaweedFS: principais recursos

Compatibilidade S3 API

Qualquer aplicativo ou ferramenta criado para Amazon S3 se conecta ao SeaweedFS sem modificação, possibilitando a integração imediata com fluxos de trabalho existentes.

Gerenciamento Eficiente de Arquivos Pequenos

O mecanismo de armazenamento otimizado lida com bilhões de arquivos pequenos de forma eficiente — uma fraqueza comum de sistemas de arquivos tradicionais e backends de armazenamento de uso geral.

Replicação de Dados

A replicação automática entre servidores de volume oferece redundância para que os dados permaneçam disponíveis mesmo que nós de armazenamento individuais falhem.

Codificação de Eliminação

Reduz a sobrecarga de armazenamento em comparação com a replicação completa, mantendo a integridade dos dados para camadas de armazenamento quente e fria.

Suporte para montagem FUSE

Monte o SeaweedFS como um sistema de arquivos nativo em hosts Linux, permitindo que aplicações que esperam acesso a arquivos POSIX padrão leiam e escrevam diretamente.

Por que executar SeaweedFS na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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