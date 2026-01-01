ShinyProxy é o servidor de código aberto construído pela Open Analytics para hospedar aplicações de dados interativas escritas em R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio e muitas outras estruturas. Ele inicia cada sessão de usuário em um contêiner Docker isolado, então faz o proxy do tráfego HTTP e WebSocket de volta para o navegador, para que cada visitante obtenha um ambiente limpo sem poluir o estado compartilhado.

Hospedar o ShinyProxy em seu próprio VPS mantém modelos proprietários, conjuntos de dados e painéis dentro do seu perímetro, enquanto oferece às equipes recursos empresariais — autenticação, controle de acesso baseado em grupo, registro de uso — sem licenciamento por usuário ou aprisionamento tecnológico.