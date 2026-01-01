Implante ShinyProxy com instalação de um clique.
Servidor de código aberto para implantar Shiny, Dash, Streamlit e outros aplicativos de dados com autenticação integrada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ShinyProxy
ShinyProxy é o servidor de código aberto construído pela Open Analytics para hospedar aplicações de dados interativas escritas em R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio e muitas outras estruturas. Ele inicia cada sessão de usuário em um contêiner Docker isolado, então faz o proxy do tráfego HTTP e WebSocket de volta para o navegador, para que cada visitante obtenha um ambiente limpo sem poluir o estado compartilhado.
Hospedar o ShinyProxy em seu próprio VPS mantém modelos proprietários, conjuntos de dados e painéis dentro do seu perímetro, enquanto oferece às equipes recursos empresariais — autenticação, controle de acesso baseado em grupo, registro de uso — sem licenciamento por usuário ou aprisionamento tecnológico.
ShinyProxy: principais recursos
Contêineres por usuário
Cada sessão cria seu próprio contêiner Docker para que os usuários nunca compartilhem estado, sessões ou recursos de computação.
Suporte a múltiplos frameworks
Hospede R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode e qualquer outra aplicação web empacotada como um container.
Autenticação plugável
Integre LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ou logins sociais para controlar o acesso a aplicativos com controle de acesso baseado em grupo.
Uso Analytics
O registro de eventos integrado rastreia lançamentos de aplicativos, durações e sessões ativas para planejamento de capacidade e auditoria.
Transmissão WebSocket
O proxy nativo de WebSocket e HTTP/2 mantém aplicativos interativos Shiny e Dash responsivos sob carga.
Painel do Administrador
A visualização de administrador ao vivo mostra contêineres em execução, permite que os operadores inspecionem a atividade e interrompam sessões sob demanda.
Por que executar ShinyProxy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.