Starbase 80 é uma página inicial de servidor minimalista e ultrarrápida para ambientes Docker. Ela renderiza uma página inicial HTML totalmente estática a partir de um arquivo de configuração JSON simples, sem JavaScript no navegador — as páginas carregam instantaneamente sem sobrecarga de framework. Personalize a aparência com variáveis de ambiente que controlam o título, logotipo, cores de fundo, modo escuro e comportamento dos links.

Ao contrário de dashboards com muitas integrações, o Starbase 80 não requer tokens de API, acesso à rede aos seus contêineres e nenhuma manutenção contínua — apenas um arquivo JSON com seus links e ícones. Ele suporta ícones do Dashboard Icons, Material Design icons e selfh.st icons prontos para uso, tornando fácil construir uma página inicial polida e personalizada para qualquer configuração auto-hospedada.