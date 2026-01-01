Implante Starbase 80 com instalação em um clique.
Uma página inicial de servidor leve e rápida para organizar links para seus contêineres e serviços auto-hospedados.
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O que você pode criar com Starbase 80
Starbase 80 é uma página inicial de servidor minimalista e ultrarrápida para ambientes Docker. Ela renderiza uma página inicial HTML totalmente estática a partir de um arquivo de configuração JSON simples, sem JavaScript no navegador — as páginas carregam instantaneamente sem sobrecarga de framework. Personalize a aparência com variáveis de ambiente que controlam o título, logotipo, cores de fundo, modo escuro e comportamento dos links.
Ao contrário de dashboards com muitas integrações, o Starbase 80 não requer tokens de API, acesso à rede aos seus contêineres e nenhuma manutenção contínua — apenas um arquivo JSON com seus links e ícones. Ele suporta ícones do Dashboard Icons, Material Design icons e selfh.st icons prontos para uso, tornando fácil construir uma página inicial polida e personalizada para qualquer configuração auto-hospedada.
Starbase 80: principais recursos
Carregamentos de página instantâneos
Starbase 80 emite HTML estático puro sem JavaScript do lado do cliente, então sua página inicial carrega em milissegundos independentemente da carga do servidor.
Configuração orientada a JSON
Defina todos os seus serviços, categorias, ícones e links em um único arquivo config.json — sem banco de dados, sem editor de UI, sem migrações.
Suporte a ícones ricos
Use os ícones do painel, ícones do Material Design ou os ícones selfh.st pelo nome, ou sirva seus próprios arquivos de imagem de uma pasta bind-mounted.
Modo escuro integrado
Modo escuro automático com reconhecimento do sistema operacional, com cores de fundo configuráveis para temas claros e escuros, usando valores de cor Tailwind ou códigos hexadecimais.
Acesso zero ao contêiner
Não é necessário socket Docker e nenhuma integração de API — Starbase 80 é um lançador de links puro sem acesso de leitura aos seus containers em execução.
Por que executar Starbase 80 na Hostinger?
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Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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