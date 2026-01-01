Até 70% de desconto no Starbase 80

Implante Starbase 80 com instalação em um clique.

Uma página inicial de servidor leve e rápida para organizar links para seus contêineres e serviços auto-hospedados.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Starbase 80 com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Starbase 80

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Starbase 80

Starbase 80 é uma página inicial de servidor minimalista e ultrarrápida para ambientes Docker. Ela renderiza uma página inicial HTML totalmente estática a partir de um arquivo de configuração JSON simples, sem JavaScript no navegador — as páginas carregam instantaneamente sem sobrecarga de framework. Personalize a aparência com variáveis de ambiente que controlam o título, logotipo, cores de fundo, modo escuro e comportamento dos links.

Ao contrário de dashboards com muitas integrações, o Starbase 80 não requer tokens de API, acesso à rede aos seus contêineres e nenhuma manutenção contínua — apenas um arquivo JSON com seus links e ícones. Ele suporta ícones do Dashboard Icons, Material Design icons e selfh.st icons prontos para uso, tornando fácil construir uma página inicial polida e personalizada para qualquer configuração auto-hospedada.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Starbase 80: principais recursos

Carregamentos de página instantâneos

Starbase 80 emite HTML estático puro sem JavaScript do lado do cliente, então sua página inicial carrega em milissegundos independentemente da carga do servidor.

Configuração orientada a JSON

Defina todos os seus serviços, categorias, ícones e links em um único arquivo config.json — sem banco de dados, sem editor de UI, sem migrações.

Suporte a ícones ricos

Use os ícones do painel, ícones do Material Design ou os ícones selfh.st pelo nome, ou sirva seus próprios arquivos de imagem de uma pasta bind-mounted.

Modo escuro integrado

Modo escuro automático com reconhecimento do sistema operacional, com cores de fundo configuráveis para temas claros e escuros, usando valores de cor Tailwind ou códigos hexadecimais.

Acesso zero ao contêiner

Não é necessário socket Docker e nenhuma integração de API — Starbase 80 é um lançador de links puro sem acesso de leitura aos seus containers em execução.

Por que executar Starbase 80 na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Apollo

Apollo

Editor de anotação de genoma colaborativo em tempo real para equipes de pesquisa distribuídas

Selecionar
ArchivesSpace

ArchivesSpace

Gerenciamento de informações de arquivos de código aberto para manuscritos e objetos digitais

Selecionar
ClassQuiz

ClassQuiz

Alternativa de código aberto ao Kahoot para questionários de sala de aula multijogador em tempo real

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.