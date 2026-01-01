Implante Pingvin Share com instalação em um clique.
Alternativa ao WeTransfer auto-hospedada para compartilhar arquivos de qualquer tamanho via links seguros e com tempo limitado, com proteção por senha e sem armazenamento de terceiros.
Escolha um plano VPS para Pingvin Share
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com Pingvin Share
Pingvin Share é uma plataforma moderna de compartilhamento de arquivos auto-hospedada que oferece uma alternativa que respeita a privacidade ao WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Compartilhe arquivos de qualquer tamanho através de links seguros e com tempo limitado, com datas de expiração configuráveis, limites de visitantes e proteção por senha — tudo isso sem fazer upload para servidores de terceiros.
A auto-hospedagem em seu VPS significa que não há limites de tamanho de arquivo impostos por níveis de assinatura, nenhum risco de o conteúdo ser escaneado ou excluído, e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Links de compartilhamento reverso permitem que outras pessoas façam upload diretamente para você, e a integração OIDC e LDAP suporta fluxos de trabalho de autenticação corporativa prontos para uso.
Pingvin Share: principais recursos
Sem limite de tamanho de arquivo
Compartilhe arquivos de qualquer tamanho limitado apenas pelo espaço em disco do seu servidor VPS, sem limites de transferência por arquivo ou por mês.
Links Seguros por Tempo Limitado
Defina datas de expiração e limites de visitantes para cada compartilhamento, para que os links parem de funcionar automaticamente depois que as condições escolhidas forem atendidas.
Proteção para senhas
Proteja compartilhamentos sensíveis com uma senha para que apenas os destinatários pretendidos possam acessar os arquivos baixados.
Ações Reversas
Gerar links de upload que permitem que outras pessoas enviem arquivos diretamente para você sem exigir uma conta ou expor seu armazenamento.
Autenticação Empresarial
A integração OIDC e LDAP permite que as organizações usem provedores de identidade existentes para gerenciamento de acesso centralizado.
Por que executar Pingvin Share na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Localização recomendada do servidor:
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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