Pingvin Share é uma plataforma moderna de compartilhamento de arquivos auto-hospedada que oferece uma alternativa que respeita a privacidade ao WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Compartilhe arquivos de qualquer tamanho através de links seguros e com tempo limitado, com datas de expiração configuráveis, limites de visitantes e proteção por senha — tudo isso sem fazer upload para servidores de terceiros.

A auto-hospedagem em seu VPS significa que não há limites de tamanho de arquivo impostos por níveis de assinatura, nenhum risco de o conteúdo ser escaneado ou excluído, e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Links de compartilhamento reverso permitem que outras pessoas façam upload diretamente para você, e a integração OIDC e LDAP suporta fluxos de trabalho de autenticação corporativa prontos para uso.